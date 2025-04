VIDEO. Festivalul Județean al Francofoniei, azi

Cea de-a 17-a ediție a Festivalului Județean al Francofoniei (Festival de la Francophonie) va avea loc marți, 29 aprilie, de la ora 12.00, în sala de spectacole a Teatrului ”Studio” din incinta Universității de Arte Târgu Mureș. Evenimentul este organizat de Liceul Agricol ”Traian Săvulescu” Târgu Mureș, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Universitatea de Arte Târgu Mureș, Palatul Copiilor Târgu Mureș și Casa Corpului Didactic Mureș, cu sprijinul Asociației Pro CATS și al Sindicatului ”Spiru Haret”.

Eveniment național

Prezent luni, 28 aprilie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, prof. dr. Daniel Raduly, cadru didactic în cadrul Colegiului Agricol ”Traian Săvulescu” Târgu Mureș și organizator al evenimentului, a precizat că primele ediții ale festivalului au avut impact strict local, după care a urmat extinderea la nivel județean și chiar național.

”Anul acesta avem invitați și din alte județe. Avem invitați din Galați de exemplu, o trupă de teatru, trupa Luminarium, care se va prezenta cu un moment frumos, cu 15 actori pe scenă. Ne bucurăm că avem oameni buni, oameni selecți, care vor să arate ceea ce știu”, a spus invitatul din Studioul Zi de Zi Live.

Concurs de desene și spectacol

În cadrul aceleiași emisiuni, prof. dr. Daniel Raduly a dezvăluit că Festivalul Județean al Francofoniei 2025 este structurat în două părți principale: cea de concurs de desene, respectiv cea de interpretare artistică.

”Activitățile sunt variate și structurate pe două părți. Este vorba despre festivalul propriu-zis, cel cu momente artistice, și partea de concurs în care participanții creează desene artistice pe tema celor zece cuvinte ale francofoniei, care în fiecare an sunt oferite de către OIF, Organizația Internațională a Francofoniei. Aceste zece cuvinte poartă o tematică anume. De exemplu, la ediția din acest an tematica este mediul înconjurător. Anul trecut a fost jocurile olimpice. Acum câțiva ani a fost gastronomia. În fiecare an tematica se schimbă și sunt oferite zece cuvinte pentru a fi analizate, pentru a fi deduse sensurile și noi am zis că putem să abordăm aceste zece cuvinte prin niște desene pe care elevii le-au făcut. Este partea de participare puțin mai ușoară la festival, pentru că participarea se face online la această secțiune, deci desenele se pot trimite din orice colț al țării și sunt jurizate de către o comisie stabilită aici, în Târgu Mureș. Am avut anul acesta 75 de desene spre jurizare”, a precizat prof. dr. Daniel Raduly, care a subliniat că vor fi acordate zece premii pentru cele mai apreciate desene: șapte mențiuni, alături de locurile 1, 2 și 3.

”Avem 22 de momente artistice înscrise în program, momente variate, de la muzică, dans, recitări de poezie, teatru, pentru ca la final să fie o premiere a concursului de desene și ceva inedit anul acesta. Am introdus un premiu de popularitate, pe care îl vom lăsa la discreția participanților, publicului din sală, care va vota cu ajutorul telefonului mobil”, a conchis invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș.

Arina TOTH

Ioana TURC