Ștefania Ilinca Gherasim, olimpică de top la Limba Engleză: ”De mică mi s-a oferit luxul de a-mi găsi singură drumul”

Mă numesc Ștefania Ilinca Gherasim, am 18 ani și sunt elevă în clasa a 12-a C la ,,Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș, la profilul Științele Naturii Intensiv Engleză.

Încă din perioada ciclului primar, particip la concursuri și ulterior olimpiade, însă mărturisesc că întâia mea pasiune a reprezentat-o mereu limba engleză. În relația mea cu limba engleză, am avut incredibilul noroc de a cunoaște dascăli excepționali, veterani ai acestor materii, oameni calzi, încurajatori și mereu dispuși să îmi ofere răspunsuri, să îmi corecteze numeroasele eseuri scrise și să îmi ofere mereu exerciții în plus, noi provocări. În ordine aleatorie, doresc să le amintesc pe doamnele profesoare Druș Andreea, Stoica Briena, Rusu Delia, Cridon Lucia și nu în ultimul rând, Fărcaș Aurora.

Concomitent, am început să mă îndrăgostesc de limba română, parcurs ce a început cu prima carte citită și iubită, a continuat sub îndrumarea doamnei învățătoare Patrichi Emanula, doamnelor profesoare Natea Carmen și Văidean Claudia, culminând în anii de liceu ce vor apune curând, având privilegiul ghidajului doamnei profesoare Marian Raluca.

Doresc să mă cunoașteți așa cum sunt, perseverentă, ambițioasă și mândră de rezultatele mele deoarece acestea au survenit în urma unei firimituri de talent maximizată prin multe seri de muncă, foi rupte din caiete, stilouri cu penița îndoită și constante pete de cerneală pe degete. Am omis să menționez modestă printre calitățile mele. J Lăsând glumele la o parte, deși umorul meu mă reprezintă, aș dori să îmi amintesc de cele mai înalte vârfuri atinse de mine pe parcursul liceului. În clasa a IX-a, m-am calificat la Olimpiada Națională de Limba Engleză, unde am obținut locul 4 (mențiunea 1) și la Olimpiada Națională Lectura ca Abilitate de Viață, unde mi s-a acordat Premiul Special Al Academiei Române pentru cea mai bună lucrare scrisă. În clasa a X-a, am obținut la etapa județeană a Olimpiadei Lectura ca Abilitate de Viață premiul al 2-lea, iar la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Limba Engleză premiul 1. În clasa a XI-a am participat la etapele județene ale Olimpiadelor de Biologie, Limba și Literatura Română (premiul 3) Lectura ca Abilitate de Viață, iar anul acesta, în clasa a XII-a, la nivelul național al Olimpiadei de Limba Engleză am obținut premiul 3, calificându-mă și la etapa națională a Olimpiadei Lectura ca Abilitate de Viață.

Aparent diametral opus pasiunilor mele de natură lingvistică, în prezent mă pregătesc pentru admiterea la Facultatea de Medicină din cadrul UMFST ,,George Emil Palade”, Târgu Mureș.

Este crucial de menționat că, deși părinții mei m-au susținut necondiționat în parcursul meu academic, nu mi-au dictat niciodată o cale anume sau o nevoie imperioasă de a mă implica în Olimpiade și concursuri. De mică mi s-a oferit luxul de a-mi găsi singură drumul și de a-l colinda în propriul ritm, de a-mi scrie propriile legi, iar libertatea mea de exprimare nu a fost niciodată inhibată, ci încurajată și apreciată în cadrul familial.

Profesorilor și părinților mei le mulțumesc nemărginit pentru că m-au modelat ca pe un vas de lut în forma persoanei ce sunt astăzi. Colegilor mei mai mici le doresc mult succes în tot ce își vor dori să întreprindă și îi încurajez să se implice atât în activități academice, cât și extrașcolare, să se provoace prin intermediul performanței și să nu se teamă de propria strălucire. Viitorilor absolvenți de liceu, membri ai generației mele le urez de asemenea succes și putere în perioada aglomerată de examene ce va urma pentru noi, și fie ca zborul nostru către maturitate să aibă ca destinație zefirul!

Ștefania Ilinca GEHRASIM