Campania antidrog ”High or Alive”, la a treia ediție la Reghin

Primăria Municipiului Reghin, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul Școlar Județean a organizat miercuri, 30 aprilie a treia ediție a Campaniei antidrog ”Hifg or Alive”. Primul moment a fost marcat de conferința de presă care a prefațat cele două momente ”High or Alive” destinate elevilor și părinților.

„Ne confruntăm din păcate cu o realitate tot mai dură. Accesul facil la substanțe interzise, presiunea socială și lipsa informării corecte. Toate acestea contribuie la creșterea numărului de consumatori, inclusiv în rândul adolescenților. Această campanie nu este doar o acțiune de informare, este un apel la responsabilitate. Este o investiție în educație, în sănătate, în viitorul nostru comun. Campania din acest are două momente, o întâlnire cu elevii și o altă întâlnire cu părinții. Familia trebuie să devină primul scut. Părinții trebuie sa fie vigilenți, informați și implicați activ. Nu este suficient doar să reacționăm atunci când apar semnele consumului, trebuie să acționăm preventiv, cu înțelpciune și empatie. Întâlnirea din acest an cu părinții își propune să ofere părințiilor informațiile necesare pentru a recunoaște semnele timpurii ale consumului, Să creeze punți de comunicare între familie, școală, autorități și societatea civilă, să încurajeze dialogul deschis cu adolescenții și cultivarea încrederii. Este momentul să ne unim eforturile. Droburile nu aleg vârsta, mediul sau statutul social. iar prevenirea nu poate fi eficientă fără înplecarea fiecăruia din noi. Dorim să facem un apel sincer către părinți, profesori, autorități și tineri să fie parte activă acestei campanii. Să construim împreună un mediu sigur în care tinerii noștri să aleagă viața, nu iluzia. Implicarea salvează vieți, fiecare copil salvat, este o victorie pentru noi toți”, a spus Imola Grama, purtător de cuvânt al Primăriei Reghin, coordonatorul Campaniei ”High or Alive”.

Márk Endre: „Dacă o singură persoană este salvată, atunci am făcut deja un lucru bun”

„Este o problemă foarte mare care se numește consumul de droguri. Sunt foarte multe cazuri mediatizate în țară dar și în județul și în orașul nostru. Din păcate sunt cazuri care ne fac zilele mai grele și ne confruntăm cu acest flagel. Eu, ca părinte în primul rând, am doi copii, amândoi adolescenți, dar și ca primar, încercăm cu instituțiile abilitate și cu întreaga echipă care e în jurul nostru, să facem tot ce putem ca să stopăm acest consum. Am adus și oameni care au trecut poarta iadului și mulțumesc că au acest curaj să ne prezinte situația prin care au trecut. Este puterea exemplului care poate atinge copiii, adolescenții. Poate în noi nu au atâta încredere iar cuvintele noastre poate devin o rutină, dar exemplul lor sunt convins că va atinge sufletele lor. Împreună cu părinții în primul rând, cu domnii din jurul meu de la instituțiile abilitate sunt convins că vom face totul ca măcar să scoatem la suprafață tot ce cunoaștem, tot ce știm și în limita posibilității și în limita măsurilor pe care le putem noi lua, să facem ceva împotriva acestui fenomen. Dacă o singură persoană este salvată, atunci am făcut deja un lucru bun. Sunt convins că putem salva mai multe vieți, mai multe familii”, a spus Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

Barabási Antal-Szabolcs: „Unde suferă copiii, suferă și părinții și bunicii”

„Mi-a plăcut în prezentarea reprezentantului Primăriei Reghin o propoziție foarte frumoasă: să alegem viața și nu iluziile. Părerea mea este asemănătoare, adică trebuie prevenită problema să nu ajungem în situații în care deja se distrug generații. Vă, dați seama, unde suferă copiii, suferă și părinții și bunicii. Părerea mea este că prevenirea acestui fenomen este cel mai important aspect. Părerea mea este că, și aici mă refer la nivel național dar și la nivel de județ, de Mureș, dacă formăm o echipă, putem preveni această problemă”, a precizat Barabási Antal-Szabolcs, Prefectul județului Mureș.

Constantin Mihalache: „Vom fi permanent un partener de nădejde”

„Din capul locului țin să încep prin felicitări. Felicit Primăria Reghin, pe domnul primar, pe doamna Imola Grama, pe toți cei care sunt implicați în acest important demers i-aș spune, dacă nu e un cuvânt foarte mare, crucial. Sunt momente grele din punct de vedere al nivelului la care s-a ajuns la nivel național, implicit în toate județele noastre în ce privește consumul de droguri. Noi cei din Poliția Română suntem conștienți și știm importanța prevenirii. Faptul că dumneavoastră ați pornit acum trei ani acest proiect, noi din capul locului ne-am aliniat lângă dumneavoastera și vă asigurăm că vom fi permanent un partener de nădejde”, a declarat Constantin Mihalache, Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Speakerii Conferinței

În cadru conferinței au participat și o parte din speakerii conferinței, Sergiu Ilieș și Filip Horea Bogdan, foști consumatori de droguri, Violeta Tătar, mama unui fost consumator și Dănuț Moldovan, avocat. Aceștia din urmă au fost adevărații protagoniști ai ediției a treia a Campaniei antidrog ”High or Alive”, derulată în două reprize la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, una dedicată elevilor și o a doua repriză dedicată părinților.

Alin ZAHARIE