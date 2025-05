Cum putem susține imunitatea zi de zi, nu doar din când în când?

Rafturile magazinelor de specialitate sunt pline de produse care ne promit întărirea și stimularea imunității în doar câteva săptămâni de utilizare. Mai ales în apropierea sezonului rece, de viroze, în special mamele sunt tentate de marketingul bine studiat și de dorința de a-i ajuta pe copii să treacă mai ușor prin perioadele de îmbolnăvire, să apeleze la administrarea de siropuri și capsule pentru imunitate. Să fie oare aceasta soluția viabilă care să asigure corpului buna funcționare și apărare în fața virușilor și a bacteriilor? Pentru a-i putea oferi organismului ceea ce are nevoie pentru buna funcționare este nevoie înainte de toate să înțelegem procesele care au loc și care sunt organele și sistemele responsabile pentru imunitate și cum influențează interacțiunea dintre ele întregul echilibru sau homeostazia.

Cum funcționează sistemul imunitar?

Sistemul imunitare reprezintă pentru corpul omenesc un fel de forță polițienească ce are rolul să apere organismul de posibili invadatori: virusuri, bacterii, ciuperci, paraziți și toxine care pot provoca infecții. Întregul sistem imunitar este alcătuit dintr-un set de organe și celule specializate distribuite în întregul corp, care comunică prin intermediul vaselor limfatice. Componentele sistemului imunitar sunt: globulele albe (leucocitele) care circulă prin sânge și țesuturi, proteinele specializate (citokinele) care mediază răspunsul imun, fiind mediatori chimici între organe și țesuturile limfatice și organele limfoide care se împart în primare (măduvă osoasă și timusul) și organele limfoide secundare (ganglioni limfatici, splină, țesut limfoid asociat mucoasei: amigdale, apendice și plasturi Peyer). Pentru a funcționa în parametri, sistemul imunitar are nevoie de antrenament zilnic, ceea ce se și întâmplă în viața cotidiană, zilnic omul inspiră din aer aproximativ 100.000.000 de viruși care antrenează sistemul prin crearea de anticorpi. Rapiditatea răspunsului imun este influențată pe lângă capacitatea înăscută, de doi factori majori: curățenia din corp, dată de starea sistemului limfatic și disponibilitatea nutrienților, prin rezerva de vitamine și minerale ale corpului, influențați la rândul lor de mișcare, somn și capacitatea corpului de absorbție și eliminare.

Marele sistem limfatic

Unul dintre cele mai importante sisteme din corp, atunci când vorbim despre curățenia și imunitatea corpului este sistemul limfatic. Uneori insuficient studiat, subapreciat, poate chiar neglijat, dar cu un impact major asupra stării de sănătate a organismului, sistemul limfatic este punctul de cotitură atunci când se face trecerea de la sănătate la boală și invers. Rolul sistemului limfatic este dat de cele trei funcții principale ale sale: menținerea nivelului optim al lichidelor în corp, sprijinirea sistemului imunitar de a face față invadatorilor externi (detectează și distruge microorganisme și păstrează o curățenie perfectă prin preluarea metaboliților celulari și împiedică acumularea lor în exces, ceea ce ar conduce la disfuncționalitate celulară) și facilitatează absorția grăsimilor de la nivelul tractului gastrointestinal, pe care fie le metabolizează, fie le stochează.

Sistemul limfatic reprezintă unul dintre sistemele excretoare ale organismului și este considerat subsistem al sistemului circulator. Rețeaua de capilare și vase limfatice, țes întregul corp și reprezintă “sistemul de canalizare” al organismului uman, iar ca structuri, sistemul limfoid este alcătuit din: vase limfatice, lichid limfatic și celule limfatice. Celulele limfatice sunt alcătuite din: limfocite (celulele T și B), macroface, celule dendritice și organe limfatice: amigdale, timus, splină, apendice și țesuri mici limfatice de tipul plasturilor Peyer. Vasele limfatice transportă limfa, un lichid similar cu plasma sangvină, în mod natural transparent, alcalin, apos, cu aspect ușor gălbui care are rolul de a menține corpul curat prin eliminarea reziduurilor din organism. În miniatură, celulele funcționează exact cum funcționează corpul omenesc: ingerează substanțele nutritive transportate de circulația sangvină și excretează metaboliți, reziduri celulare, care ulterior sunt preluate de sistemul limfatic. Din totalul fluidelor pe care circulația sangvină le furnizează unei celule, sistemul limfatic vine și preia aproximativ 10%, restul este distribuit către celelalte organe de eliminare: rinichi, colon, plămâni, piele.

Imunitatea începe în instestin.

Cunoscută și sub denumirea de floră intestinală, microbiota este concentrată în cea mai mare parte în colon și interacționează cu gazda pentru a modula o serie de funcții corporale în strânsă relație cu expunerea la mediu (stres, dietă, medicamente). Cele două caracteristici fundamentale, inter-relaționate pe care se bazează sunt în ordine: prima, este specifică pentru indivizi și rezistentă la tratamentele exterioare (hrană nesănătoasă, antibiotice), oferind individului stabilitate temporală și reducând predispoziția la boală, iar ce-a dea doua este relativ flexibilă la schimbările fiziologice și de schimbare de mediu (dezvoltarea imunității, disponibilitatea nutrienților în timpul sarcinii). Cele două se bazează pe echilibrul dinamic în menținerea stării de homeostazie și explică mecanismul complex care mediază progresia de la sănătate la boală. Atunci când vorbim despre sănătatea intestinală, eubioza este condiția primordială pentru buna funcțioanare a organismului, microbiota intestinală fiind cea care poate influența sănătatea sau statusul anumitor boli. Eubioza sau starea de simbioză relativă a microorganismelor intestinale, asigură organismului gazdei o stare de echilibru și o imunitate puternică.

Ce ne rămâne de făcut?

Nutriția reprezintă principala sursă prin care putem asigura elementele de care organismul are nevoie pentru a funcționa în parametri optimi. Dintre nutrimentele de care măduva osoasă are nevoie pentru a da naștere celulelelor sistemului imunitar, studiile științifice s-au concentrat în special pe vitamina C și D, acestea două, fiind cele mai documentate vitamine cu rezultate clinice dovedite. Vitamina C este esențială bunei funcționări a sistemului imunitar, maturarea, proliferarea și funcționarea limfocitelor T depinde de prezența vitaminei C. Studiile clinice au evidențiat în cazul pacienților cu transplant de măduvă osoasă, niveluri mai mari a limfocitelor la aproximativ 30-100 de zile post transplant și rata scăzută a infecțiilor, atunci când s-au administrat doze mari de vitamina C și nu s-au înregistrat efecte adverse. În privința vitaminei D, s-au observat îmbunătățiri ale diferenției monocitare a celulelor, totuși mecanismele de interacțiune sunt încă neclare. Un element esențial de care corpul are nevoie în formarea de noi celule roșii este fierul. Dobândit din alimentație, fierul este vital pentru sinteza și buna funcționare a hemoglobinei. Alimentele ce conțin o cantitate mărită de fier, și a cărui biodisponibilitate este crescută, sunt produsele de origine animală, în care mineralul se găsește sub formă de fier hemic. Totuși și leguminoasele, nucile, legumele frunzoase, gălbenușul de ou și unele legume conțin cantități însemnate de fier sub forma non hemică. În corp, fierul este absorbit în prima parte a instestinului subțire și depinde de prezența altor factori alimentari, care pot fi favorabili sau nefavorabili. Prezența unei cantități suficiente de vitaminei C în alimentele, sau consumată împreună cu alimentele bogate în fier fier la o masă, poate dubla sau chiar tripla cantitatea de fier absorbită din alimentație.

Înțelegem în acest fel cât de complexe sunt lucrurile în organismul uman, iar simpla administrare de produse care promit să stimuleze imunitatea nu poate constitui o soluție viabilă, ci mai degrabă o risipă de bani și energie. Atunci când vorbim despre susținerea imunității preocuparea este indicat să fie legată de ceea ce consumăm la masă, zi de zi, cât ne mișcăm, cât dormim și cum reușim să gestionăm emoțiile din viața noastră. Acestea fiind spuse, vă las drept încheiere o poezie, așa cum v-am obișnuit.

Mihaela ȚĂPESCU,

Nutriționist dietetician autorizat

Despre Mihaela Țăpescu

Mihaela Țăpescu este nutriționist dietetician autorizat, absolventă a Facultății de Nutriție și Dietetică din Cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și membru al Colegiului Dieteticienilor din România. Este autoarea primei cărți pentru copii din România despre Microbiomul Uman – ”O introducere a copiilor în lumea Microbiotei Umane”. Este pasionată de Nutriția Pediatrică, Nutriția în perioada Precocepțională, Sarcină și Alăptare, dar și Sănătatea Gastrică fără de care nu putem avea un corp sănătos și armonios. Este specializată în Italia în interpretarea testelor de microbiom BioMetatest, teste de generația a treia și a mineralogramelor.

Site: www.nutritiebiologica.ro

Contact: nutritiebiologica@gmail.com

Telefon: 0723-892.377.

”Bravadă”, de David Boia

”Când treci decis

şi singur pe o stradă

extrem de aglomerată

foloseşte imunitatea

şi amuleta de rezervă

ca să eviţi contaminări

infectări sau molipsiri

oricum nu-i poţi evita

nici mulţumi pe toţi

totuşi merită efortul

de a folosi un jocher

aflat la îndemână

şi să sari obstacole

ia pildă de la jocheu.”