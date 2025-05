VIDEO: Sergiu Ionuț Ilieș: „Bucurați-vă de viață, aveți încredere în vise. Drogurile ți le spulberă!”

Prezent la toare cele trei ediții ale Campaniei ”High or Alive” de la Reghin, Sergiu Ionuț Ilieș a reușit și în acest an să impresioneze asistența cu povestea sa de viață, una pe cât de dureroasă, pe atât de plină de emoție, speranță și biruință, numai bună să țină un adolescent departe de droguri.

„Numele meu este Sergiu Ionuț Ilieș. La vârsta de 13 ani am avut de ales între visul de a deveni fotbalist sau să fiu dealer de droguri. Crezând că asta din urmă înseamnă viața, am renunțat la visul meu și am început să fiu dealer. Ca orice copil visam să fac bani rapid, dar nu știut că acest lucru mă poate costa viața. Am ieșit pe străzi să vând plicuri la vârsta de 13 ani, n-am stiut ce fac exact, mie-mi trebuiau bani să îmi sponsorizez fotbalul. La 13 ani și opt luni am început cu iarbă, să văd și eu de curiozitate pe ce plătesc oamenii atâția bani, ce se întâmplă de la ele și de acolo visele mele toate s-au spulberat”, și-a început Sergiu povestea de viață.

Din păcate, viața lui Sergiu avea să i-a o turnură dureroasă și periculoasă în același timp.

„Am consumat 17 ani toate felurile de substanțe. Vă dați seama că pune stăpânire drogul atât de tare pe corpul tău încât juri că e ultima dată când mai faci asta. Atunci încep durerile în corp, transpirații, vome, agresivitate, furie, dureri care te transformă dintr-un băiat cuminte care ai fost în cel mai de neimaginat om. Eu între timp am făcut și trafic. Am avut o brigadă, de aceia vă spun să aveți grijă la anturajurile care le aveți în viață. Anturajul costă foarte mult. Ne-am format o brigadă de oameni care ne distrugeam viața. Din păcate eu am rămas singur în viață, șapte prieteni au făcut supradoze, persoane între 19 și 22 de ani. Mi-am îngropat șapte prieteni de supradoză. Cel mai bun prieten al meu mi-a murit în brațe de supradoză, n-am putut să-l salvez, că eram prea drogat și eu ca să-l salvez.

Am făcut trafic internațional de droguri unde am făcut păcate de neimaginat, cât te poate împinge să distrugi viețile altor oameni pentru bani despre care credeam că aduc tot, inclusiv liniște. Din păcăte nu mi-a adus nicio liniște, mi-a dus doar o boală. La vârsta de 22 de ani corpul meu a început să se miște învoluntar. Nu mi-am dat seama. Ziua în care am împlinit 30 de ani a fost ultima când am consumat droguri. Am cerut ajutor, nu mi-a fost rușine să mă duc la familia mea să le spun că vreau ajutor pentru că nu mai rezistam. Între timp, mama mea m-a găsit la 27 de ani când am făcut supradoză, m-a găsit cu spume, inima nu îmi bătea, am fost resucitat. Vă imaginați ce imagine a avut mama mea cu mine.

La 30 de ani am fost pregătit psihic să trec peste sevraj. Sevrajul e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla. E durerea îngrozitoare din corp, transpirație, te dor cioantele, te doare carnea. Am avut halucinați, nu știam nici cum mă cheamă cu buletinul înmână. Am stat în cămașă de forță din cauza că aveam gânduri de suicid. Din cauza durerilor mă gândeam tot timpul să mă sinucid. Sunt infernale aceste dureri atunci când te lași de droguri. Din fericire nu este nimic imposibil, trebuie doar voință de fier. Sevrajul nu o să-ți țină o viață, e doar o perioadă până elimini toate toxinele din corp. Acum sunt bine din nou, de ani de zile nu mai consum droguri. Din păcate drogurile cauzează boli incurabile, unii pățesc schizofrenii, epilepsii, pierderea de memorie, atacuri de panică, psihoză, depresie, infarturi, semiparalizii. Se distruge tot sistemul nervos. În cazul meu, am consumat droguri de tânăr, lucru care mi-a destrus tot sistemul nervos, toate stările. Încă am rămas cu agresivitate, cu neliniște, cu nesomn, cu multe altele. Mi-a afectat plământul stâng, am fumat toate porcăriile de pe piață, toate chimicalele posibile, lucru care mi-a făcut fisură pe plămânul stâng, mi-a distrus stomacul, mi-a distrus tot. Mi-a distrus toată viața”, a povestit Sergiu.

„Mă lupt încă cu depresia”

Discursul lui Sergiu, un adevărat manifest împotriva drogurilor lansat chiar de un fost consumator a avut menirea să-i atenționeze pe cei din sală, tineri aflați la vârsta critică în care pot cădea pradă consumui de droguri.

„Am pierdut tot pentru o simplă curiozitate de alergare după bani, iar un anturaj prost m-a costat viața, m-a făcut să rămână o legumă în societate. Să-ți fie rușine de tine să ieși în public când lumea se uite la tine, să-ți fie rușine să ieși cu prieteni la cafea din cauza că le verși cafeaua, să-ți fi rușine de cum ai ajuns din cauza unei simple curiozități la 13 ani. Drogurile mi-au ruinat toată viața din toate punctele de vedere. Am șase tentative de suicid grave. Cineva acolo sus a avut grijă de mine, rugăciunele familiei mele mi-au dat putere să trec peste. Mă lupt încă cu depresia, încă cer ajutor de specialitate. Mă internez periodic într-o clinică. Tratamente noi, somnifere noi, calmante noi, analize.

Eu am pierdut lupta, nu o pierdeți și voi. Bucurați-vă de viață și aveți încredere în vise. Drogurile ți le spulberă. Drogurile nu te lasă să evoluezi ca persoană. Drogurile te trag în jos. Nu îți aduc niciun beneficiu bun în viață, doar moarte și probleme grave de sănătate. Stop drogurilor, alegeți viața!”, și-a încheiat Sergiu discursul din cadrul Campaniei ”High or Alive” 2025.

Alin ZAHARIE