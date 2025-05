High or Alive 2025. Filip Horea Bogdan, reghineanul biruitor din lupta cu drogurile

Printre invitații Campaniei ”High or Alive” din acest an s-a numărat și reghineanul Filip Horea Bogdan, fost consumator de droguri care, cu lacrimi în ochi și-a spus povestea sa legată de consumul de droguri.

„Bună ziua! Sunt Filip Horea Bogdan, pentru cunoscuții din Reghin sunt Horică și sunt un fost consumator de droguri. Am avut o perioadă de consum între 2020 și 2024 și sunt mândru că am reușit să depășesc și să înfrîng această bolă grea. Totul a început cu o distracție la o cabană, am încercat și eu ceva nou, eram tânăr, până când am ajuns în punctul de a-mi pierde locul de muncă. Așa se face că mi-am pierdut locuința, am fost dat afară de la locul de muncă și multe altele. Au fost perioade în care am ajuns să fumez de pe jos, să fumez chistoace. Au fost perioade când am stat nemâncat câte 3-4-5 zile pentru că nu îmi permiteam să mănânc. De banii care trebuia să-i dau pe mâncare cumpăram droguri Țin minte că mama mea e plecată în străinătate și mă plângeam că nu am bani. Îi trimiteam poze cu frigiderul gol, ea, săracă, din dragostea care mi-o purta, îmi trimitea bani pe care îi dădeam tot pe droguri. Mă drogam ca să mă simt bine”, și-a început Filip Horea Bogdan povestea.

Durerea cea mai mare pentru Horea a fost legată de faptul că nu-și putea vedea fetița.

„Cel mai dureros din toată chestia asta a fost faptul că timp de 9 luni mi-a văzut fetița numai de trei ori. Cred că ea a fost puterea și lumina care m-a ajutat să-mi revin din droguri. E foarte greu să stai departe de un copil și să nu înțeleagă de ce tati nu e lângă ea. Țin minte că fosta soție, trecea cu fetița pe lângă locul unde stau și fetița, văzând locul unde stăteam spunea: mami, vreau la tati. Fosta soție ca să mă pună în lumină rea față de ea zicea că tati e la lucru. Gândiți-vă cum o să pot să explic eu fetiței mele când va crește, că tati timp de 9 luni a fost la lucru?”, a spus Horea.

Sfat pentru cei tineri

„Am avut avut de ales între între a fi un om de nimic sau a fi cel cel mai bun din domeniul în care sunt eu. Pentru asta sunt mândru că am reușit să înving drogurile. Poți să te distrezi și fără droguri. Poți să te bucuri de viață, ea e frumoasă și fără droguri. Nu trebuie să vă lăsați pradă drogurilor, ele te doboară. Mi-am distrus toți dinții, sunt și epileptic. Au fost momente în timpul consumului când banii pe medicamente îi dădeam pe droguri și am ajuns să cad pe jos, să fac crize de epilepsie. A fost greu. Dar cu voia lui Dumnezeu am reușit să trec peste asta. Ca o paranteză, pe lângă droguri am jucat și la aparate. Din cauza aparatelor și a drogurilor am încercat odată să mă sinucid. Mi-a pus ștreangul la gât și m-am aruncat de la etajul unu. Dumnezeu a vrut ca să nu mor, s-a desfăcut ștreanul. Pentru asta îi mulțumesc. Tot ce pot să spun e că se poate și fără droguri” a povestit Filip Horea Bogdan.

Alin ZAHARIE