Mihaela Natea: ”Putem privi ce se întâmplă astăzi ca un test al democrației românești, al maturității noastre”

Vorbim despre alegeri, și nu pot să nu remarc un aspect cu o profundă semnificație simbolică. În urmă cu 35 de ani, mass-media internațională își concentra atenția asupra României în contextul uneia dintre cele mai violente revoluții din Europa de Est, care a marcat prăbușirea regimului comunist. Astăzi, România este din nou în prim-planul presei internaționale, de această dată cu privire la modul în care ne desfășurăm alegerile și la provocările legate de credibilitatea procesului democratic. Este, fără îndoială, un moment de testare a maturității noastre democratice și instituționale.

Este important să privim acest context și în comparație cu alte state din Europa Centrală și de Est, care au trecut prin tranziții similare. Dezinformarea, ascensiunea discursurilor extremiste sau fragilizarea încrederii în procesele democratice nu sunt fenomene izolate, dar ceea ce contează cu adevărat este capacitatea societății de a le depăși prin coeziune, responsabilitate și înțelepciune politică. Dacă dorim putem privi ce se întâmplă astăzi ca un test al democrației românești, al maturității noastre.

În acest context, profilul viitorului președinte al României devine cu atât mai important. Într-un mediu internațional marcat de incertitudini – de la conflictul din Ucraina și redesenarea echilibrelor geopolitice, până la decizia privind excluderea României din programul Visa Waiver – viitorul șef al statului va avea o misiune extrem de grea. Este esențial ca acesta să fie activ pe plan extern, conștient de rolul său constituțional și că exercită o funcție publică în favoarea cetățenilor români. Va trebui să fie un lider care colaborează cu profesioniștii, care ascultă vocile experților și care acționează în interesul național pe termen lung. Mai mult, va fi necesar un efort concertat între instituțiile statului pentru a reclădi imaginea României pe plan internațional și a consolida încrederea partenerilor strategici.

Associate professor PhD Mihaela Daciana NATEA

Director, Jean Monnet Center of Excellence on European Security and Combating Disinformation.

European Commission Expert on Science Diplomacy, WG1: Using science diplomacy strategically to tackle geopolitical challenges in a fragmented, multipolar world

George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mures, Romania