Ștefan Bicăjan (primar Stânceni): „Am votat pentru viitorul comunității noastre”

Votul exprimat azi, 4 mai de primarul comunei Stânceni, Ștefan Bicăjan a fost unul al continuării parcursului european, un vot pentru stabilitate și dezvoltare.

„Am votat pentru o Românie care să fie în Uniunea Europeană, pentru o Românie care să facă parte din NATO pentru garantarea securității naționale. Am votat pentru o Românie în care să avem stabilitate dar fiind vremurile destul de schimbătoare care le traversăm, fără experimente care să ne arunce în haos. Am votat pentru dezvoltare fără de care comunitățile noastre nu pot avansa în ce privește facilitarea serviciilor publice. Am votat pentru un președinte pro european, Am votat pentru viitorul comunității noastre”, ne-a declarant Ștefan Bicăjan, primarul comunei Stânceni.

Ce așteptări aveți de la viitorul președinte?

„Știm că președintele are mai multe atribuții vizavii de ce înseamnă securitatea națională și relațiile internaționale, dar cu toate acestea îmi doresc ca noul președinte să găsească o formă de stabilitate pentru viitorul Guvern, o stabilitate pentru a putea asigura plata pensiilor și salariilor și bineînțeles finanțarea dezvoltării comunităților. Prima măsură a viitorului președinte ar fi să garanteze o guvernare stabilă fără haos pentru că nu avem vreme să mai pierdel alte luni de zile pentru a găsi alte noi soluții de guvernare”, a spus Ștefan Bicăjan.

Cât de important este votul de astăzi pentru viitorul României?

„În ultimii 20 de ani am participat la toate alegerile prezidențiale și cred că la aceste alegeri suntem la o cotitură între a alege direcția stabilității, calea europeană sau efectiv să ne întoarcem cu zeci de ani în urmă cu instabilitate, fără a mai avea libertatea de a circula și a gândi liber, fără a avea posibilitatea pentru românii care muncesc în afară să nu aibă șansa unui loc de muncă pe viitor în Uniunea Europeană”, a subliniat Ștefan Bicăjan.

