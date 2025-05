Simion versus Dan, finala pentru Cotroceni. Cum au ales românii și mureșenii

Finala Alegerilor Prezidențiale din data de 18 mai se va disputa între George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent). Cei doi candidați au obținut cele mai multe voturi în turul 1, desfășurat duminică, 4 mai, cu o prezență la vot de 53,21% (9.571.740 de votanți), astfel: 3.862.405 pentru George Simion (40,96%) și 1.979.711 pentru Nicușor Dan (20,99%).

Topul celor 11 candidați este întregit de: Crin Antonescu (România, Înainte! – 1.892.925 de voturi, 20,07%), Victor Ponta (independent – 1.230.144 de voturi, 13,05%), Elena Lasconi (USR – 252.708 de voturi, 2,68%), Lavinia Șandru (PUSL – 60.682 de voturi, 0,64%), Daniel Funeriu (independent – 49.602 de voturi, 0,53%), Cristian Terheș (PNCR – 36.442 de voturi, 0,39%), Sebastian-Constantin Popescu (PNR – 25.993 de voturi, 0,28%), John-Ion Banu-Muscel (independent – 22.020 de voturi, 0,23%) și Silviu Predoiu (PLAN – 17.185 de voturi, 0,18%).

”Astăzi, poporul român a votat, astăzi poporul român a vorbit, este timpul să fie auzit. A fost mai mult decât o alegere, a fost un act de curaj, de încredere și de solidaritate. Le sunt recunoscător și îi asigur că încrederea lor nu le va fi trădată. Aceasta nu este doar o victorie electorală, este o victorie a demnității românești. Voi rămâne negreșit devotat și celui care trebuia, de drept, să ocupe fotoliul de președinte – omul în care milioane dintre voi și-au pus speranțele. Spun aici, în fața tuturor: îmi voi respecta cuvântul. Pentru că România are nevoie de înțelepciunea și viziunea lui. Și pentru că eu nu vreau puterea pentru mine. Eu sunt aici pentru revenirea la ordinea constituțională înapoi. Vreau democrație. Vreau normalitate. Și am un singur obiectiv: să redăm poporului român ceea ce i-a fost luat”, a transmis George Simion.

”O să urmeze un tur doi dificil cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție pro-occidentală pentru România și o direcție anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția pro-occidentală și pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să câștigăm, că România va apăsa direcția occidentală. Am speranțe că, cu toate resursele pe care țara asta le are, o să fie în câțiva ani în locul pe care îl merită”, a declarat Nicușor Dan.

”Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit. Îmi pare rău. Plec din această încercare, cred, cu fruntea sus, așa mă simt, cel puțin. Am prezentat un program, am prezentat niște idei, am prezentat niște soluții, am prezentat un personaj. Verdictul românilor a fost altul”, a precizat Crin Antonescu.

Cum au votat mureșenii

În județul Mureș, prezența la vot în cele 572 de secții de vot a fost de 44,18% (207.030 de votanți), iar ierarhia finală a fost următoarea: Crin Antonescu (71.383 de voturi – 35,14%), George Simion (64.861 de voturi – 31,93%), Nicușor Dan (35.853 de voturi – 17,65%), Victor Ponta (21.803 de voturi – 10,73%), Elena Lasconi (4.699 de voturi – 2,31%), Lavinia Șandru (1.265 de voturi – 0,62%), Daniel Funeriu (930 de voturi – 0,46%), Cristian Terheș (852 de voturi – 0,42%), Sebastian-Constantin Popescu (634 de voturi – 0,31%), John-Ion Banu-Muscel (485 de voturi – 0,24%) și Silviu Predoiu (351 de voturi – 0,17%).

O primă bătălie

”Este în primul şi în primul rând o potenţială victorie a poporului român pe care o aşteptăm de peste 35 de ani. Nu considerăm că este o victorie a unui om, ci a unui întreg popor, a unei întregi mişcări. Este un moment emoţionant şi încrezător pentru noi, pentru toţi românii care ne-am bătut 35 de ani de un sistem care părea invincibil, care controla tot şi toate şi era peste tot. Cu toate acestea, s-a dovedit încă o dată, cum s-a mai întâmplat în istorie, că atunci când credem şi când voinţa şi patriotismul nostru depăşeşte absolut orice interes, reuşim să ne învingem orice obstacol. Este o primă bătălie. Ne aşteaptă un tur doi foarte dificil.”

Răzvan Biro, președintele AUR Mureș

Situație critică

”Este în continuare o situaţie critică faptul că suveraniştii iau scoruri mari în România şi asta este o problemă. Dar nu putem să ignorăm faptul că România are o educaţie, un sistem de educaţie foarte slab în ultimii 35 de ani şi este un teren fertil pentru radicalişti. Da, faptul că în turul doi sunt foarte mari şanse să intre Nicuşor Dan, putem să repunem România pe o linie proeuropeană stabilă, corectă.”

Adrian Giurgiu, președintele USR Mureș

Democrația va triumfa

”Turul întâi este câştigat de către o forţă izolaţionistă, o forţă prorusă. Aşa cum am spus şi înainte de campanie şi în campanie, indiferent care va fi sau cu cine se va bate în turul doi George Simion, eu sper că va lua bătaie şi democraţia va triumfa, în sensul că n-am auzit de niciun fel de program, nu am auzit de niciun fel de proiecte sau soluţii pentru România. Ţara, aşa cum ştim, este într-o conjunctură economică şi geostrategică dificilă, unii spun complicată. Categoric aşa este, dar pentru mine important este ca în urma turului doi să avem un preşedinte democratic. Aceasta este credinţa noastră din 1990.”

Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș

Alex TOTH