86 de companii din 18 țări, la expoziția de tehnică militară din Târgu Mureș, în cadrul SEESOF Forum 2025

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș au organizat marți, 6 mai, de la ora 12:00, în Sala Senatului a universității, o conferință de promovare a evenimentului SEESOF 2025 (Southeast Europe Special Operations Forces Forum). Evenimentul SEESOF 2025, care va cuprinde atât dezbateri cât și o expoziție de tehnică militară va avea loc în perioada 4-5 iunie în Târgu Mureș. Peste 3.000 de participanți din peste 20 de țări sunt așteptați la Târgu Mureș, potrivit organizatorilor. Gazda și partenerul SEESOF 2025 este UMFST G.E. Palade Târgu Mureș, în incinta căreia va fi amenajată zona expozițională.

Leonard Azamfirei, rectorul UMFST G.E. Palade, a vorbit despre importanța implicării universității, subliniind și oportunitățile existente de a fi accesate fonduri destinate cercetării în domeniul apărării. „Interesul nostru, ca Universitate, este de a beneficia în mod concret de asemenea oportunități, care există și care se fac în parteneriat cu industria militară.”

„A fost ales Târgu Mureșul pentru că este inima, forul, centrul forțelor de operații speciale din România. (…) În cadrul evenimentului ne așteptăm ca la conferință să participe în jur de 160 de experți din 23 de țări. De asemenea, în cadrul expoziției vom avea cu toții posibilitatea să vizionăm produse ale unui număr de 86 de companii din 18 țări. Din perspectiva estimării numărului de vizitatori, estimăm un număr de 300 de vizitatori”, a anunțat general-locotenent în rezervă Corneliu Postu, reprezentant al TNT Productions Romania, compania care organizează evenimentul.

Din programul SEESOF 2025

„Universitatea sărbătorește anul acesta 80 de ani de excelență academică, noi am sărbătorit 23 de ani de la înființarea Forțelor Speciale. Suntem o structură relativ tânără în România, atât în structura de forțe armate cât și ca organizație, dar zic eu că suntem o structură cu experiență de luptă foarte bogată (..) La 1 martie 2023 apărea la Târgu Mureș, prima structură de operații speciale din Armata Română. Imediat, la 2 ani după, începe participarea în teatre de operații”, a spus Col. Constantin Marian Bîrsan, Șeful de stat major al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale.

Colonelul Constantin Marian Bîrsan a prezentat, apoi, programul evenimentului Southeast Europe Special Operations Forces Forum 2025. Șeful de stat major a subliniat faptul că evenimentul SEESOF Forum 2025 este strâns legat de proiectele CFOS în Regiunea extinsă a Mării Negre.

În perioada 4-5 iunie, în cadrul SEESOF 2025, vor fi organizate 5 paneluri, discuții și dezbateri cu participarea unor experți naționali și internaționali. Temele celor cinci paneluri sunt: „Challenges for the South-eastern European SOF & the future of conflict”, „Industry support of SEESOF needs for building a regional trust”, „Human performance and resilience – a medical perspective on the future challenges to force preparation and sustainment”, „Women in Combat, Women in Command” și „Resilience”.

De asemenea, va avea loc o expoziție de tehnică și echipamente din domeniul industriei de apărare.

„Sunt în jur de 15 state aliate și partenere care și-au anunțat prezența, cu delegații militare din domeniului operații speciale la acest eveniment, plus, partea de companii din industria de apărare. (…) Evenimentul va oferi o platformă pentru operatorii din industria de apărare să interacționeze cu forțele de operații speciale din România, dar și din celelalte țări prezente la activitate”, a adăugat col. Col. Constantin Marian Bîrsan, Șeful de stat major al CFOS.

Șeful de stat major al CFOS a menționat și unul dintre proiectele majore ale comandamentului în Regiunea Extinsă a Mării Negre. „Este Comandamentul Regional de Componentă pentru Operații Speciale. În 2022-2023, au avut loc discuții negocieri, în special cu partea bulgară pentru înființarea acestui comandament.” Comandamentul regional a fost operaționalizat, din 2024, în comun cu Bulgaria. La finalul anului 2024, potrivit colonelului Constantin Bîrsan și Turcia și-a exprimat intenția de a se alătura. „Comandamentul regional va asigura coordonarea și sincronizarea efectelor pe domeniul Operații Speciale în regiunea extinsă a Mării Negre și asta se va întâmpla din România, de la Târgu Mureș.”

Prima ediție a expo-forumului internațional dedicat Forțelor pentru Operații Speciale – SEESOF 2025 va avea loc în perioada 4-5 iunie 2025.

Vor fi prezentate echipamente de ultimă generație pentru Forțele pentru Operații Speciale, dar și pentru celelalte structuri din Sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță, precum și dezbateri în cadrul unei conferințe.