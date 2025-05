Colonelul Claudiu Margin a predat conducerea Batalionului 72 Apărare CBRN „Negru Vodă”

Colonelul Claudiu Margin a predat, luni, în cadrul unei ceremonii militare, comanda şi Drapelul de Luptă ale Batalionului 72 Apărare CBRN „Negru Vodă” din Sighişoara, ca urmare a trecerii sale în rezervă după 32 de ani de activitate în domeniu.

„Mă despart de responsabilitatea funcţiei de comandant al Batalionului 72 Apărare CBRN ‘Negru Vodă’ unde împreună cu echipa de comandă, alături de întregul personal şi militarii acestui batalion am dorit să schimbăm ceva. Cred că prin munca noastră am reuşit. Împreună am ridicat nivelul batalionului şi am atins un nivel naţional şi internaţional cu o apreciere şi imagine pozitivă a Batalionului 72 Apărare CBRN ‘Negru Vodă’. Predau Drapelul de Luptă şi responsabilitatea funcţiei de comandant, dar simt cum o parte din sufletul şi munca mea rămân aici”, a declarat în cadrul ceremoniei col. Claudiu Margin.

Comanda Batalionului 72 Apărare CBRN „Negru Vodă” a fost preluată de maiorul Dragoş Schuller, fost locţiitor al comandantului. Comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, general maior Bogdan Cernat, a dat citire ordinului ministrului Apărării Naţionale prin care lt. col. Claudiu Margin a fost avansat la gradul de colonel, înainte de trecerea în rezervă, în semn de înaltă apreciere a serviciilor deosebite pe care le-a adus instituţiei militare şi pentru rezultatele remarcabile obţinute de-a lungul carierei militare.

Potrivit Agenţiei Media a Armatei, Claudiu Margin a studiat la Institutul Militar de Infanterie şi Chimie „Nicolae Bălcescu”, până în anul 1997, fiind absolvent al promoţiei Independenţa 120, apoi a urmat masterul de comandă la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de comandă şi stat major CBRN.

Prima funcţie pe care a încadrat-o a fost cea de comandant pluton decontaminare într-o brigadă de tancuri din Turda, după doi ani s-a mutat la Armata a 4-a Transilvania, astăzi Divizia 4 Infanterie Gemina, şi a îndeplinit funcţia de comandant pluton nuclear şi chimic din Staţia de calcul analitic, care a fost redenumită Centrul de analiză şi prognoză CBRN până în 2001. A mai activat în Divizia 4 Infanterie Gemina, la Batalionul 400 Sprijin Feleacu, pe funcţia de şef de stat major, până în martie 2016, atunci când a fost detaşat şi împuternicit ca şef birou apărare CBRN în Statul Major al Forţelor Terestre.

În luna iulie 2016, locotenent-colonelul Margin a preluat comanda Batalionului 72 Apărare CBRN „Negru Vodă” din Sighişoara.

AGERPRES

Sursa foto: Agerpres (https://www.agerpres.ro/transilvania/2025/05/05/mures-colonelul-claudiu-margin-a-predat-conducerea-batalionului-72-aparare-cbrn-negru-voda–1471657)