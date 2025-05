Futsal: Luptă strânsă între CSM Târgu Mureș și Odorheiu Secuiesc

Luni, 5 mai, echipa de futsal a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a disputat cea de-a șaptea etapă din cadrul play-off-ului, într-o confruntare contra formației din Odorheiu Secuiesc. După o primă repriză echilibrată, încheiată la egalitate, scor 1-1, adversarii au reușit să se impună la limită în actul secund, scor final 2-1.

Deși afectată de absențele importante ale jucătorilor Covaci, Iszlai, Pogăcean, Tătar și Curticăpean, echipa mureșeană a dat o replică solidă, demonstrând un joc bun.

„Îmi felicit jucătorii! Chiar dacă nu m-am putut baza pe cinci dintre jucătorii-cheie – Covaci, Iszlai, Pogăcean, Tătar și Curticăpean – am ținut piept unei echipe care luptă pentru titlu. Dacă am fi jucat așa și în finala Cupei, poate altul ar fi fost rezultatul. Sunt mândru de ceea ce am realizat la Odorhei”, a declarat pentru pagina CSM Târgu Mureș, antrenorul Cosmin Gherman.

(D.C.)