Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoș: „Cineva trebuie să plătească, din păcate, va deconta, din nou, tot poporul român”

Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș, consideră că „la ce a ieșit acuma, mai bine rămâneau valabile alegerile de anul trecut”. Am contactat mai mulți primari ai comunelor din județul Mureș, pentru a ne oferi, mai la rece, e reacție după rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale, din 4 mai 2025.

George Simion a câștigat detașat, la nivel național, cu peste 40%, urmat de Nicușor Dan, care l-a depășit pe candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu.

Simion, lider detașat. Nicușor Dan, un vot peste Crin Antonescu

În comuna Batoș, pe primul loc, în opțiunile celor care au votat în 4 mai, s-a clasat George Simion cu 684 de voturi (52,53%). Nicușor Dan a obținut 207 voturi (15,9%), cu un vot mai mult decât Crin Antonescu, 206 voturi (15,82%). Potrivit datelor de site-ul prezenta.roaep.ro/,

următorii clasați au fost Victor Ponta, 129 de voturi (9,91%), și Elena Lasconi cu 46 de voturi (3,53%).

În urma votului din 24 noiembrie 2024, primul tur al alegerilor prezidențiale anulate, în comuna Batoș, rezultatele au fost: Călin Georgescu – 377 de voturi (28,8%), George Simion – 242 de voturi (18,49%), Marcel Ciolacu – 207 (15,81%), Elena Lasconi – 180 (13,75%) și Kelemen Hunor – 122 (9,32%).

„Totuși, cred că orientarea spre occident și spre NATO trebuie să rămână activă. Noi, comunitățile mici, de fapt oricare dintre comunități, chiar și cele urbane, fără finanțări, fie ele europene, în mod special europene, și guvernamentale nu ne vom putea dezvolta”, a declarat Dumitru Cotoi (PSD), primar al comunei Batoș din 2008.

„Oricare ar ieși, sper să își reconfigureze un pic traseul”

„Nu pot să dau un pronostic despre ce va fi în turul doi. Văd că nu se mai poate face nicio estimare, pentru că votul oamenilor îi surpriză. Oricare ar ieși președinte, sper să se lumineze și să își schimbe un pic opțiunile. Și cu Europa și cu NATO. Dar, până la urmă, trebuie să avem respect și pentru tradițiile noastre, pentru familie, pentru viață, pentru religie. Trebuie duse mai departe pentru că eu consider că atâta timp cât am trăit cu niște tradiții și cu niște rânduieli bine stabilite a fost bine. Oricare ar ieși, sper să își reconfigureze un pic traseul și să facă în așa fel încât să facă să fie liniște. Să țină cont și că la graniță e un război”, a transmis primarul comunei Batoș.

„E rezultatul politicii din ultimii ani. Cineva a trebuit să deconteze. A decontat guvernarea, a decontat și pentru comportamentul lui Iohannis din ultimii ani. A fost decontat și felul în care s-a procedat în pandemie. Trebuie, din păcate, să fie decontat și faptul că la graniță e război și, ne place sau nu ne place, ne place ne afectează. Și multe alte neajunsuri, deși, vorbind cu oamenii în vârstă, toți spun că așa de bine ca în perioada asta nu s-a trăit niciodată în România. Și sunt de acord cu treaba asta, pentru că toată lumea are de toate și nu-i mai mulțumește nimic. Și, atunci, s-a ajuns aici”, consideră primarul Dumitru Cotoi.

„Atâta i-am dezbătut pe cei care au candidat și i-am tot terfelit, încât ne-am ales cu ce ne-am ales. Atunci, asta e, dăm înainte”, a mai adăugat primarul din Batoș.

„Nu pot să-mi exprim preferința”

„Nu pot să-mi exprim preferința. Sigur că eu, personal, am o preferință, dar o păstrez pentru mine. Am ajuns la concluzia că deranjez atât de mult tabăra adversă încât îți faci probleme”, a declarat Dumitru Cotoi.

„În mod normal, în fiecare comună sunt în derulare proiecte majore, cel puțin câte un proiect de importanță majoră: o canalizare, o asfaltare, o alimentare cu apă, ceva se întâmplă. Și, pe lângă, alte proiecte mai mari sau mai mici. La fel, în țară, se fac autostrăzi, se fac lucrări mari… Sigur că sunt și probleme, dar cred că lucrările care sunt în desfășurare ar trebui să-și spună singure cuvântul. Vrea lumea schimbare, dar nu sunt de acord să vrei să schimbi ceva rău cu ceva și mai rău. Asta nu e bine”, a mai spus primarul comunei Batoș.

„Am încercat în perioada aceasta electorală, până duminică, să am discuții cu cetățenii și să îi îndrum spre o oarecare opțiune. Răspunsul a fost ăsta: domnul primar, când o fi să vă votăm pe dumneavoastră, venim toți și votăm primarul, dar acuma lăsați-ne pe noi. Cred că, astăzi, se mai gândesc. Și azi am fost printre ei, pe teren, pe șantier, pentru că lucrăm. Un pic le dă de gândit, oare ce am făcut, oare ce-am ales. Sigur că, din nou, vom fi puși în fața faptului de a alege răul cel mai mic. Nu știu care-i ăla”, a adăugat Dumitru Cotoi.

„Oricare ar ieși, tot vor fi probleme, tot vor fi nemulțumiri. Cineva trebuie să plătească, să deconteze, din păcate, va deconta, din nou, tot poporul român”, a fost concluzia primarului din Batoș.