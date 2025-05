VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”: 2.000 de noi experți în dezvoltare durabilă

Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, consilierul de stat Borbély László, a anunțat vineri, 2 mai, cu prilejul participării la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, că țara noastră va avea, până la sfârșitul anului 2025, aproximativ 2.000 de noi experți în dezvoltare durabilă.

Meserie neremunerată, deocamdată

Invitatul emisiunii realizată de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș, a precizat că meseria de expert în dezvoltare durabilă din România este ”unică în Uniunea Europeană” însă, deocamdată, neremunerată.

”Am pornit, e o nouă meserie și, din câte știu, e unică în Uniunea Europeană, deci nu mai există asemenea meserie în alte țări, am pornit cu 150 care sunt nucleele noastre la ministere, prin lege, deci a fost aprobat prin lege anul trecut să fie nuclee prin decizii-ordine ale miniștrilor și avem acum 150 de oameni care, apropo de de propagare, sunt oamenii noștri de fapt. Nu sunt oameni noi, din păcate, nu se dau bani în plus pentru această meserie, dacă ești expert, încă, dar sper să se poată valorifica și asta, pentru că dacă ești expert și faci mai multe să se aprecieze de către Guvern. Sunt 150 care sunt nucleele noastre, care acum când revizuim Strategia sunt de fapt de patru-cinci ani aceiași oameni, știm, pentru că sunt directori sau experți, știm cu cine să discutăm, știu și ei despre ce e vorba, pentru că altfel e foarte dificil să explici din nou cum e la politic, normal, vine un nou secretar de stat sau ministru, trebuie să reiei discuția. Deci, da, am făcut acest lucru și cred că e una din cele mai importante realizări. Chiar săptămâna trecută am discutat cu domnul Cancelar Șef și zice: domnul Borbély, aveți un curs destul de interesant, că a început cursul pentru cei 2.000, din care 1.600 sunt de plan local, pentru că sunt cei mai aproape de cetățeni, vă închipuiți cu 2.000 de oameni să-i miști, trebuie să se deplaseze, că sunt și cursuri, e curs post-universitate și fizic”, a menționat Borbély László.

Profesioniști din administrația publică

Totodată, invitatul prezent în Studioul Zi de Zi Live a precizat că viitorii 2.000 de experți în dezvoltare durabilă sunt profesioniști care își desfășoară activitatea în domeniul administrației publice locale sau centrale.

”Au acces numai cei din administrația publică, locală sau centrală, pe baza propunerilor. Am început acest proces cu Banca Mondială și cu OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – n.a.)acum doi ani de zile. E foarte complicat pentru că trebuia de atunci să-i sensibilizăm, să vină, deci au putut să vină toate, să zicem, instituțiile deconcentrate sau cele care sunt în subordinea Consiliilor Județene sau la Consiliile Locale, cei de la Consilii Locale, deci a fost o marjă foarte largă și nu am impus nimic. Aici, 2.000 de oameni, vă închipuiți… a fost un interes. Asta e foarte interesant, că a fost un interes, deci au vrut să vină. Avem și acum o listă de circa 100 de oameni, rezerve, dacă cineva are o problemă, pot să intre cei care sunt în momentul de față. Rezerve sunt și din județul Mureș, în jur de 30 de oameni, și de la primării, și de la Primăria Târgu Mureș și de la Consiliul Județean, de la Prefectură, deci sunt oameni care vor ști mai multe despre dezvoltare. Acum, în programele operaționale regionale, și la Alba Iulia și în celelalte regiuni, deja sustenabilitatea apare. Deci trebuie să demonstreze cei care vin cu proiecte că e și sustenabil. Și atunci dacă n-au știință, dacă nu știu ce să exemplifice sau cum să facă proiectul respectiv care să fie sustenabil este mai dificil”, a explicat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Arina TOTH

Ioana TURC