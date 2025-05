Gedeon Richter: Tratamentul medical al endometriozei cu o abordare progresivă

30.04.2025 Praga-Budapesta – Opțiunile moderne de tratament medical pentru endometrioză s-au numărat printre subiectele principale ale Congresului SEUD (Society of Endometriosis and Uterine Disorders) desfășurat la Praga în perioada 24–26 aprilie, unde a avut loc un simpozion de mare succes cu participarea unor experți internaționali de renume, care a atras sute de participanți. Simpozionul a fost sprijinit de Gedeon Richter și a inclus prezentări ale unor specialiști proeminenți, precum: președintele Profesor Charles Chapron (FR), Dr. Harald Krentel (DE), Dr. Stavros Karampelas (BE) și Dr. Silvia Vannuccini (IT). Ei au evidențiat cele mai recente progrese medicale și au subliniat importanța abordărilor moderne, centrate pe pacient și adaptate nevoilor acestuia în ceea ce privește gestionarea endometriozei.

Endometrioza este o afecțiune cronică, dureroasă, care afectează peste 190 de milioane de femei la nivel mondial, având o rată de prevalență în continuă creștere. Aceasta apare atunci când țesutul similar cu mucoasa uterului crește în afara cavității uterine, provocând inflamație, cicatrici și dureri semnificative. Dincolo de disconfortul fizic, endometrioza poate afecta grav fertilitatea și calitatea generală a vieții, ceea ce face ca tratamentul medical eficient să fie crucial. Din păcate, femeile afectate de această afecțiune așteaptă în medie între 7 și 9 ani pentru un diagnostic corect și tratamentul ulterior.

În trecut, intervențiile chirurgicale au fost principala opțiune pentru gestionarea endometriozei. Cu toate acestea, în prezent, terapia medicală devine opțiunea de tratament preferată, datorită rezultatelor sale mai puțin invazive, durabile și eficiente pe termen lung. Tratamentele hormonale vizează reducerea nivelului de estrogen, care, la rândul său, încetinește creșterea țesutului de tip endometrial. Studiile clinice arată că mai mult de 70% dintre femeile tratate cu terapii hormonale experimentează o reducere semnificativă a durerii și o îmbunătățire a calității vieții.

Gedeon Richter pune la dispoziție prima terapie combinată cu antagonist GnRH disponibilă la nivel mondial, pentru tratamentul fibroamelor uterine și al endometriozei simptomatice. Medicamentul combină mai multe substanțe active pentru a viza eficient mecanismele bolii, oferind o ameliorare rapidă și de lungă durată a simptomelor printr-o terapie orală administrată o dată pe zi. Conveniența, siguranța și eficacitatea dovedită permit multor femei să-și gestioneze afecțiunile fără a recurge la intervenții chirurgicale.

După cum explică Péter Turek, șeful Business Unit-ului dedicat Sănătății Femeilor, de la Gedeon Richter: „Ca una dintre cele mai importante companii farmaceutice din Europa pe segmentul Sănătății Femeii, Gedeon Richter se angajează să ofere soluții moderne și inovatoare la nivel global. Credem că progresul continuu al opțiunilor terapeutice, cum este cazul medicamentului nostru pentru endometrioză, este esențial pentru îmbunătățirea calității vieții a milioane de femei din întreaga lume.”

Deși intervenția chirurgicală rămâne o opțiune esențială pentru cazurile severe, aceasta prezintă riscuri notabile, inclusiv o șansă de 30–50% de reapariție a simptomelor în decurs de cinci ani. În schimb, tratamentele farmacologice moderne oferă o abordare mai sigură și pe termen lung a gestionării bolii, permițând femeilor să își mențină sănătatea, fertilitatea și calitatea vieții.

Datorită soluțiilor terapeutice inovatoare ale companiei Richter, există o nouă speranță pentru milioane de femei care trăiesc cu endometrioză la nivel global. Astăzi, controlul eficient al simptomelor este posibil fără proceduri invazive și cu accent pe redarea vieții dinamice, fără durere, a pacientelor.