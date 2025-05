FOTOREPORTAJ: Rabarbărul, brand al comunei Saschiz

Cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Rabarbărului și-a scris povestea într-o frumoasă zi de sâmbătă, 3 mai, în centrul comunei mureșene Saschiz. Organizat de Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz, evenimentul și-a propus să celebreze rabarbărul, plantă erbacee legumicolă, cu tulpină înaltă, frunze mari și flori purpurii închise, utilizată în mod tradițional de localnici atât în alimentație, cât și în medicină alternativă.

Delicii din rabarbăr

Timp de aproape cinci ore, zona din apropierea Bisericii Fortificate din Saschiz a ademenit numeroșii participanți cu delicii din rabarbăr – ciorbă, pizza, prăjituri, gemuri, sucuri și alte surprize dulci cum ar fi clătitele. Meșteșugarii și producătorii locali și-au etalat oferta, iar atelierele de gătit și de olărit pentru cei mici, dar și pentru adulți, au fost pretextul ideal pentru a spune sau după caz pentru a asculta povești frumoase despre rabarbăr și despre idilicele locuri din Saschiz. Totodată, cei prezenți au avut posibilitatea de a se bucura de muzică de fanfară și de orgă, dar și de tururi ghidate în Biserica Fortificată, Turnul cu Ceas și chiar la Cetatea de Refugiu care a fost redeschisă și redată circuitului turistic în aceeași zi.

”Suntem la a 12-a ediție a Sărbătorii Rabarbărului, inițial evenimentul a fost gândit de câteva femei din sat și pe parcursul anilor am înființat Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz și am continuat. În fiecare an sunt din ce în ce mai mulți vizitatori, pregătim diferite produse cu rabarbăr, prăjituri de mai multe feluri, compot, înghețată, pizza cu rabarbăr, ciorbă cu rabarbăr. Avem și un mic târg de producători din localitate, cu diferite produse de vânzare, brânză, flori…”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Diana Schuster Costea, președintele Asociației Vecinătății Femeilor din Saschiz.

”Noi cunoaștem rabarbărul de când suntem mici, penru că aici la noi a fost întotdeauna, fiecare aveam în grădină o tufă de rabarbăr. Mai demult nu se făceau atâtea produse, se făcea prăjitură și compot și ciorbă poate unii, iar pe parcurs am încercat să aducem în fiecare an un produs nou”, a adăugat Diana Schuster Costea.

Alex TOTH