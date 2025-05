VIDEO: Comunitatea Blaga, aproape de copiii bolnavi de cancer

În ziua în care și-a serbat numele, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin, la inițiativa profesoarei Silaghi Melinda a organizat concertul caritabil „Dăruieşte viaţă” găzduit vineri, 9 mai de Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”.

Fondurile adunate în urma concertului vor fi redirecţionate Asociației „Dăruiește viața”, către copiii bolnavi de cancer. Participarea la eveniment s-a făcut pe baza unei contribuție sugerată de 70 lei/adult și 30 lei/copil. De asemenea, orice donație suplimentară a fost binevenită. Pe scena Casei Municipale de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” au susținut momente artistice Radu Rad, Májai Győző, Angela Mărieșiu, Varga Radu, Ansamblul de dansuri ”Bíborka”, Szabó Előd, Young Stars Reghin și elevii Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

„Ideea organizării acestui concert caritabil aceasta o am de foarte, foarte mult timp. Am fost odată la spitalul oncologic la Cluj și am întâlnit acolo copilașii bolnavi de cancer și n-am uitat niciodată că poate va veni timpul să-i pot ajuta. Atât colegii profesori cât și elevii au primit extrem de pozitiv această inițiativă. Cu toții au fost deschiși, m-au ajutat, ne-am ajutat reciproc. Cred că și comunitatea a primit exact la fel pentru că dacă punem mână de la mână putem să ajungem foarte departe. Elevii de la Blaga s-au pregătit pentru acest eveniment plini de entuziasm și au oferitt un progran deosebit. Pe lângă ei,am avut pe scenă foarte mulți invitați, dansatori, cântăreți, deci a fost un spectacol pe cinste. Legat de artiștii invitați, din prima au răspuns extrem de favorabil invitației noastre, Radu Rad, Májai Győző, Angela Mărieșiu, Szabó Előd și toți ceilalți, din prima au spus DA acestei inițiative. Au venit și la repetiții, au participat la construcția acestui eveniment caritabil. Ne-au ajutat foarte mult prin simplul fapt că numele lor are rezonanță în orașul acesta. Sper să nu fie doar acest prim eveniment, sper ca reginenii să înțeleagă că avem nevoie în continuare de asemenea momente”, ne-a declarat prof. Silaghi Melinda.

Spectacolul a debutat cu versurile lui Octavian Paler (poezia „Avem timp”) în lectura actorului Marian Vultur, urmat de momentul de dans „Vacanță în Grecia” și recitalul susținut de Kolesar Kriszta. Spectacolul a continuat cu o nouă repriză de dans „Into you” urmat de o suită de dansuri populare maghiare aduse pe scenă Casei de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” de Ansamblul „Biborka”. Primii invitați ai serii au fost Varga Radu- chitară și Radu Rad- interpretare muzicală, urmați de un momentul de dans indian ”Young Stars” susținut de Studio Ballet & Dance Reghin coordonat de Ruxandra Mihăilescu. Muzica folk a răsunat grație recitalurilor susținute de Angela Mariașiu și Majai Gyozo, urmați de intrepretarea muzicală a Clubului de chitară din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” acompaniați de Trupa şcolii BlagaRocks!.

Al doilea moment Studio Ballet & Dance Reghin intitulat ”Rock School” a fost urmat de Jeleriu Daiana și recitalul lui Szabo Elod. Dansul a fost adus pe scenă de perechea Sasebeş Andrei+ Ababei Iulia, după care Trupa BlagaRocks! a dat din plin dovada talentului artistic. Ultimele momente ale serii au fost cele aduse de Clasa a II-a a Gimaziului „Alexandru Ceuşianu” și Clasa X-a D de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga (The greatest showman) și momentul We are the world la care și-a adus contribuția pe scenă toți ăparticipanții spectacolului caritabil „Dăruieşte viaţă”.

Alin ZAHARIE