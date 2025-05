Schimb internațional de experiență, la UMFST Târgu Mureș

Peste 30 de studenți de la Universitatea din Strasbourg din Franța, Universitatea Rosenheim din Germania și Universitatea St. Kliment Ohridski Sofia din Bulgaria, alături de studenți ai UMFST, au trăit o experiență educațională valoroasă într-un mediu multicultural în cadrul Programului Intensiv Mixt Erasmus + ”Digital Business Modelling for Circular Economy”, desfășurat la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș în perioada 5-9 mai.

”Programul a inclus workshopuri despre economia circulară și modele de business sustenabile, vizite la producători locali, activități în echipe pentru dezvoltarea unor planuri de afaceri care prin inovație și digitalizare să răspundă provocărilor actuale și un concurs de proiecte. În plus, oportunitatea de a cunoaște colegi cu pasiuni comune și experiența culturală bogată completează experiența tinerilor, în acord cu motto-ul programului Erasmus+: ”Changing lives. Opening minds.” În acest format BIP, proiectul BEST – Boost your Entrepreneurship Skills în Transylvania, coordonat de conf. dr. Liviu Ciucan-Rusu, sărbătorește ediția a 14-a în cadrul UMFST 80”, au informat reprezentanții UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

(Redacția)