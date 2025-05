VIDEO: Mesajul primarului Márk Endre cu ocazia sărbătorii Maifest

Prezent la slujba oficiată cu ocazia sărbătorii de Maifest de la Biserica Evanghelică din Reghin, primarul Márk Endre a păstrat și în acest an tradiția și a transmis un mesaj în limba germană pe care-l redăm integral în cele ce urmează.

Dragi prieteni, dragi sași, dragi oaspeți,

Bine ați venit la această frumoasă întâlnire a comunității noastre, desfășurată sub semnul unui motto simplu, dar profund: „Bucurie în natură.”

Astăzi ne aflăm într-un cadru care parcă vorbește sufletului nostru. Colinele blânde, pădurile dese, aerul curat și liniștea adâncă a naturii ne reamintesc de valorile care ne-au legat de acest pământ timp de secole. Aici, în inima Transilvaniei, sașii au clădit sate, biserici fortificate și o cultură a rânduielii, a muncii și a respectului pentru natură.

„Bucurie în natură” nu este doar o expresie poetică. Este o chemare la simplitate, la recunoștință și la reconectare cu rădăcinile noastre. Natura nu a fost doar fundalul existenței sașilor – ea a fost sursă de hrană, adăpost, inspirație și credință. De aceea, această întâlnire este și un prilej de a sărbători armonia dintre om și mediul său.

Totodată, ne bucurăm astăzi și unii de ceilalți – de revederea familiilor, de păstrarea limbii și tradițiilor, de tinerii care duc mai departe moștenirea noastră. Bucuria în natură este și bucuria de a fi împreună.

Să luăm cu noi din această zi un pic din liniștea pădurii, din curățenia aerului, din căldura comunității noastre. Să păstrăm natura și tradiția cu aceeași grijă, pentru ca și generațiile viitoare să poată simți această bucurie simplă și profundă.

Vă mulțumesc că sunteți aici. Să avem o zi plină de lumină, voie bună și recunoștință!

Varianta în limba germană a mesajului transmis de primarul Márk Endre în cadrul slujbei de Maifest de la Biserica Evanghelică din Reghin.

Liebe Freunde, liebe Sachsen, liebe Gäste,

Herzlich willkommen zu diesem schönen Treffen unserer Gemeinschaft, das unter dem einfachen, aber tiefgründigen Motto steht: „Freude an der Natur“.

Heute befinden wir uns in einer Umgebung, die zu unserer Seele spricht. Sanfte Hügel, dichte Wälder, saubere Luft und die tiefe Stille der Natur erinnern uns an die Werte, die uns seit Jahrhunderten mit diesem Land verbunden haben. Hier, im Herzen Siebenbürgens, bauten die Sachsen Dörfer, befestigten Kirchen und eine Kultur der Ordnung, der harten Arbeit und des Respekts vor der Natur.

„Freude an der Natur“ ist nicht nur ein poetischer Ausdruck. Es ist ein Aufruf zur Einfachheit, zur Dankbarkeit und zur Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln. Die Natur war nicht nur die Kulisse der sächsischen Existenz – sie war eine Quelle der Nahrung, des Schutzes, der Inspiration und des Glaubens. Deshalb ist dieses Treffen auch eine Gelegenheit, die Harmonie zwischen den Menschen und seiner Umwelt zu feiern.

Heute freuen wir uns auch aneinander – am Zusammenhalt der Familien, an der Bewahrung von Sprachen und Traditionen, an den jungen Menschen, die unser Erbe weiterführen. Die Freude an der Natur ist auch die Freude am Zusammensein.

Nehmen wir von diesem Tag ein wenig von der Stille des Waldes, der Reinheit der Luft, der Wärme unserer Gemeinschaft mit. Bewahren wir die Natur und die Tradition mit der gleichen Sorgfalt, damit auch künftige Generationen diese einfache und tiefe Freude spüren können.

Danke, dass Sie hier sind. Lassen Sie uns einen Tag voller Licht, guter Laune und Dankbarkeit erleben!

