FOTOREPORTAJ: Eveniment aniversar Rotary Club Târgu Mureș: 30 de ani de magie în slujba comunității

Comunitatea rotariană din ”Orașul trandafirilor” a sărbătorit vineri, 9 mai, împlinirea a 30 de ani de la chartarea Clubului Rotary Târgu Mureș. Înființat la mijlocul anilor 90 de un grup de mureșeni vizionari, dornici să schimbe în bine lumea, pornind de la comunitatea locală, Clubul Rotary Târgu Mureș a demonstrat constant, prin numeroase fapte, în cele trei decenii de existență, că binecunoscutul motto rotarian de pe plan internațional ”Service Above Self” (”A servi mai presus de sine”) reprezintă nu doar un simplu slogan, ci un veritabil stil de viață.

”Forță a binelui” în comunitate

Amfitrionul și gazda aniversării de la Continental Forum Târgu Mureș a fost Ovidiu Chelărescu, președintele Clubului Rotary Târgu Mureș în anul rotarian 2024-2025, care a rostit un discurs emoționant de ”Bun venit”.

”Sunt onorat și profund emoționat să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, la ceas aniversar. Clubul Rotary Târgu Mureș împlinește 30 de ani de activitate. Trei decenii de implicare, prietenie, dăruire și servicii aduse comunității noastre. Privind retrospectiv, nu putem decât să fim recunoscători vizionarilor care, în anul 1995, au pus bazele acestui club cu convingerea că servirea mai presus de sine poate transforma vieți, poate schimba destine. Lor le datorăm începutul acestui drum. Astăzi le mulțumim și le aducem un omagiu, cu recunoștință și respect”, a afirmat Ovidiu Chelărescu.

În același mesaj, actualul președinte al Clubului Rotary Târgu Mureș a evidențiat efectul pozitiv al proiectelor rotariene și a făcut apel la solidaritate și la colaborare pentru continuarea activităților menite să vină în sprijinul comunității: ”De-a lungul celor 30 de ani, Clubul Rotary Târgu Mureș a reprezentat un pilon de stabilitate și un promotor al valorilor rotariene. Proiectele noastre în educație, sănătate, cultură și sprijin social au influențat pozitiv mii de oameni și nu am fi reușit nimic din toate acestea fără implicarea generoasă a membrilor noștri. Fiecare dintre voi a fost și este parte din acest succes. Această aniversare nu este doar o sărbătoare a trecutului, ci și o promisiune pentru viitor. Trăim vremuri în care nevoia de solidaritate, de implicare civică și de leadership autentic este mai mare pe oricând. Avem datoria să ducem mai departe moștenirea pe care am primit-o, să inspirăm noile generații și să continuăm să fim o forță a binelui în comunitatea noastră. Dragi colegi, vă mulțumesc tuturor pentru dedicarea și energia voastră. Vă mulțumesc pentru prietenia pe care o construim zi de zi. Mulțumesc și partenerilor noștri, familiei Rotary extinse, care a fost alături de noi în toate proiectele și provocările.”

Oameni care răspândesc binele

Cei prezenți au vizionat apoi un material video retrospectiv despre cei 30 de ani de viață ai Clubului Rotary Târgu Mureș, realizat cu multă inspirație și emoție de jurnalistul Ioan Chiorean, președinte al clubului între anii rotarieni 2022-2023.

”Frumusețea Istoriei o dau oamenii. Oamenii speciali care înțeleg rosturile vieții, construiesc, însămânțează și răspândesc binele. Eu nu mă consider un om special, dar prietenii mei, voi, vă asigur că sunteți cu toții oameni speciali. Povestea Rotary Târgu Mureș începe în 1990, atunci când Mihai Dobru îl întâlnește pe rotarianul britanic, inimosul și neobositul George Buckley, și atunci se deschide o discuție ce avea să ne schimbe viețile noastre, ale tuturor. În toamna anului 1992, Rotary Club Târgu Mureș a început să funcționeze. Primul președinte a fost distinsul profesor doctor George Simu. Întâlnirile săptămânale aveau loc la Restaurantul Majestic și apoi la Biblioteca Județeană, iar cei ce se întâlneau erau chiar elita orașului”, a rememorat Ioan Chiorean.

Prietenie, implicare și asumare

Întrucât povestea Rotary este, în principiu, despre ”prietenie, implicare și asumare”, după cum a subliniat Ovidiu Chelărescu, momentul următor a consemnat transmiterea unor mesaje din partea unor lideri rotarieni locali, care au primit din partea organizatorilor câte o diplomă de excelență și o medalie aniversară.

”Din partea colegilor mei de club vă urăm și noi La Mulți Ani, ne bucurăm că Târgu Mureșul are o familie rotariană atât de mare. Vă mulțumim vouă că ați dat startul în această direcție”, a menționat Ioana Barbu, președintele actual al Clubului Rotary Târgu Mureș Maris.

”Și noi am avut anul acesta aniversarea de 20 de ani, știu ce înseamnă bucuria de a aniversa o zi așa de importantă. Aș dori să vă felicit și aș dori să ne vedem la următorii 30 de ani”, a transmis Biró Csaba Szilveszter, actualul președinte al Rotary Club Téka Târgu Mureș.

”Facem parte din istoria Rotary Club Târgu Mureș. Sigur că în 2012, la inițiativa unui membru din Clubul Rotary Târgu Mureș, Mircea Solovăstru, am înființat Clubul de la Reghin. Am avut onoarea să avem nași la cartare Clubul Rotary Târgu Mureș”, a afirmat Mircea Oltean, președinte fondator al Rotary Club Reghin.

”Vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ni l-ați acordat de 13 ani încoace și vă mulțumim pentru invitație”, au fost cuvintele lui Cristian Baziotis, președintele actual al Clubului Interact Târgu Mureș.

Proiecte relevante și prietenii durabile

Un mesaj special a transmis apoi Mircea Solovăstru, Guvernator al Districtului 2241 România și Republica Moldova în anul rotarian 2016-2017.

”Este o mare onoare să fiu astăzi alături de voi când Rotary Club Târgu Mureș celebrează 30 de ani de existență. Trei decenii de muncă tăcută, de proiecte care au atins inimi, de prietenii care au crescut și s-au consolidat dincolo de profesii, generații sau convingeri. Am început să vin la club încă din toamna anului 1999, iar din 2001 am devenit membru cu acte în regulă. De atunci, Rotary nu a fost doar un loc, ci și un mod de viață. Iar faptul că am avut onoarea de a fi primul guvernator și singurul din Districtul 2241 provenind din Târgu Mureș este pentru mine un privilegiu și o responsabilitate. În acel mandat am purtat cu mine spiritul acestui grup – echilibru, seriozitate, umor cald, dar mai ales demnitatea de a face bine acolo unde e nevoie, fără zgomot și fără așteptări. Clubul nostru s-a născut într-un oraș care a știut mereu să păstreze valorile, chiar și în vremuri tulburi, iar noi, cei din Rotary Club Târgu Mureș am avut privilegiul să construim peste aceste valori. Cu oameni de calitate, cu proiecte relevante și cu prietenii care au rezistat timpului”, a subliniat Mircea Solovăstru.

Surprize frumoase

La finalul ceremoniei, Ovidiu Chelărescu a oferit diplome de excelență și medalii aniversare colegilor care ”cu continuitate și perseverență” au contribuit la misiunea clubului: Radu Dedrețeanu, Andrei Moscviciov, Mircea Solovăstru, Ioan Chiorean, Cristian Boeriu, Gheorghe Bueșteanu, Vasile Aron, Silviu Puni, Virgil Metea, Gheorghe Ispas (absent), Vladimir Polearuș, Vasile Barbu, Dănilă Buculeu, Jakab Szabolcs, Ovidiu Cocean, Cristian Tiberiu (absent) și Cristian Boeriu.

”Mă bucur că văd atâta lume, atât de mulți prieteni, atât mulți oameni dragi și vreau să vă spun din toată inima că mi-era dor să vă văd așa, pentru că e foarte mult timp de când am mai reușit să ne vedem într-un mediu formal, dar informal, totodată”, a spus îndrăgitul medic Cristian Boeriu, care a propus cât mai multe întâlniri similare ”pentru că trăim niște vremuri care ne obligă să trăim clipa.”

”Este evident că lumea se schimbă. Și este evident că în tipul acesta de organizație, având cele patru criterii și având la bază prietenia și comunicarea între oameni, în momentul de față se produce o mutație. Noi căutăm să ne asociem cu oameni care ne seamănă. Din păcate, sau din fericire, lucrurile se schimbă și avem și privilegiul și datoria și obligația de a ne deschide și de a înțelege direcția în care evoluează lumea. Adică să dăm foarte mult credit celor tineri”, a transmis un alt rotarian emblematic, Andrei Moscviciov.

Finalul aniversării a consemnat un alt moment emoționant: Ovidiu Chelărescu și Ovidiu Cocean au primit câte o Distincție ”Paul Harris Fellow” pentru ”activitatea în curs”, respectiv ”pentru ce va face în perioada următoare”.

Totodată, Cristian Boeriu a prezentat celor prezenți o Plachetă Aniversară primită de Clubul Rotary Târgu Mureș în semn de apreciere de la Mihaela Vlad, Guvernator actual al Districtului 2241 România și Republica Moldova, care conține următorul text: ”Rotary Club Târgu Mureș – 30 de ani de magie în slujba comunității – împreună am transformat vise în realitate! La mulți ani plini de inspirație și dedicare!”.

Alex TOTH