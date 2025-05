FOTO: Rezultate remarcabile pentru dansatorii de la Shiva Dance Academy Târgu Mureș

Shiva Dance Academy Târgu Mureș este o familie în care îi ajutăm pe cei mici să își dezvolte armonios corpul, creativitatea, încrederea și pasiunea în dans.

Instructorii specializați și pasionați sunt certificați și îi învață pe cursanti diferite stiluri de dans, astfel copii devin mai încrezători mai disciplinați și mai uniți.

Acești copii de la Shiva Dance Academy participa frecvent la numeroase competiții și s-au calificat de nenumărate ori la concursuri naționale și internaționale.

Chiar în 27 aprilie au obținut rezultate remarcabile, reușind să se califice la International Dance Talent Competition Italy, la categoria de Gimnastică, la gradul de Performance.

Pe lângă acest rezultat impecabil au mai primit încă un premiu special din partea Direcției Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița, trofeu ce arată faptul că echipele Shiva Dance Academy a avut cel mai mare punctaj în ambele zile de concurs, plus că a adus acasă 13 medalii de aur și 4 de argint. Au participat de la noi următoarele echipe: Acro Performance, Baby Shiva, Shiva Diba și nu în ultimul rând Star Girls.

Primul an, prima calificare internațională, spunem asta pentru că grupele enumerate au împlinit primul an de când le-am format, cu multă perseverență și disciplină au reușit să îmbine echilibrat gimnastica cu școala sau cu grădinița în unele cazuri, căci croim pașii copilașilor spre acest sport de la vârste fragede. Suntem atât de bucuroși că sub îndrumarea noastră au reușit să aibă asemenea rezultate într-un timp atât de scurt! Și nu ne oprim aici! Vom continua să tindem către performanță și către rezultate și mai mari!

Shiva Dance Academy este în adevăratul sens al cuvântului o familie de sportivi și acești sportivi au și părinți. Cu drag ne gândim și spunem tuturor părinților noștri de la toate grupele că le mulțumim pentru toată implicarea și pentru efortul eroic de care au dat dovadă pentru susținerea și pentru încrederea deplină pe care ne-au acordat-o!

Cum ne place nouă să spunem de fiecare dată: Shiva Dance Academy nu este un singur om, suntem și contăm cu toții, de la copii la părinți și până la instructori!

VIRAG Judit-Margit și Raul Cătălin MUREȘAN,

Instructori coregrafi Shiva Dance Academy