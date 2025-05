Turismul mureșean, la înălțime. Hotelurile din județ premiate la TopHotel Awards 2025

Pe 14 mai 2025, în cadrul prestigioasei gale TopHotel Awards, industria ospitalității din județul Mureș a fost în centrul atenției. Evenimentul, considerat cel mai important din domeniul turismului și ospitalității din România, a adus pe podium mai multe unități de cazare din Mureș, recompensate pentru calitatea excepțională a serviciilor oferite, profesionalism și contribuția la dezvoltarea unei imagini pozitive a regiunii pe harta turismului național.

Hotelurile din județul Mureș s-au remarcat printr-o prezență notabilă în cadrul competiției, adjudecând premii în categorii diverse, de la turism de relaxare până la cazare de tip boutique și destinații de nuntă. Premiile confirmă faptul că Mureșul se poziționează tot mai ferm în topul destinațiilor turistice din România, oferind servicii diversificate și de înaltă calitate.

Valea Verde Retreat: o destinație de poveste pentru nunți

Valea Verde Retreat

La categoria Best Wedding Destination, Valea Verde Retreat a obținut medalia de bronz. Cu un peisaj idilic și servicii premium, această locație este considerată un refugiu romantic pentru cupluri, atrăgând turiști nu doar din țară, ci și din străinătate. Premiul reprezintă o recunoaștere a profesionalismului și atenției la detalii oferite în organizarea de evenimente speciale într-un cadru natural de excepție.

Hampton by Hilton Târgu Mureș: ospitalitate modernă în inima orașului

Hampton by Hilton Târgu Mureș

Tot pe podium s-a aflat și Hampton by Hilton Târgu Mureș, care a fost premiat cu bronz la categoria Most Popular Hotel of the Year – 3 stars. Hotelul, bine-cunoscut pentru poziționarea centrală, standardele internaționale și confortul oferit, atrage constant turiști de afaceri și de agrement, consolidând imaginea municipiului Târgu Mureș ca un punct de referință pentru turismul urban.

Hotel Crystal Sovata: relaxare la superlativ

Hotel Crystal Sovata

Stațiunea Sovata, recunoscută pentru apele sale sărate și tratamentele balneare, a fost reprezentată cu succes de Hotel Crystal, care a obținut bronzul la categoria Leisure Hotel of the Year. Hotelul este apreciat de turiștii care caută relaxare, spații wellness și servicii personalizate într-un cadru natural spectaculos.

Bethlen Estates și Casa Savri: cazare de excepție în case de oaspeți cu suflet

Un alt premiu important a fost acordat Bethlen Estates, desemnat Guest House of the Year (Modern), locul I. Această unitate de cazare, cu un design rafinat și servicii exclusive, promovează un turism sustenabil și o experiență autentică în inima Transilvaniei.

Bethlen Estates

Casa Savri

Tot la categoria Guest House of the Year (Traditional), Casa Savri din Sighișoara a primit medalia de bronz. Clădirea, cu arhitectură tradițională și atmosferă istorică, oferă turiștilor o incursiune în farmecul medieval al cetății, păstrând intact spiritul locului.

Hotel Privo: performanță constantă în turismul de lux

Hotel Privo

Una dintre cele mai mari distincții obținute de Mureș în cadrul galei a fost premiul de argint la categoria Hotel of the Year – Independent Hotel, 4 stars, acordat Hotelului Privo din Târgu Mureș. Deja recunoscut la nivel național pentru designul minimalist, serviciile impecabile și poziționarea în apropierea centrului orașului, Hotel Privo continuă să confirme standardele înalte ale turismului de lux din regiune.

Mureșul, un reper pe harta turismului românesc

Premiile obținute la TopHotel Awards 2025 reflectă nu doar eforturile individuale ale antreprenorilor din turism, ci și potențialul imens al județului Mureș ca destinație turistică completă. De la turism urban și balnear, până la retreaturi rurale sau locații pentru evenimente speciale, Mureșul oferă o paletă diversificată de experiențe turistice.

Recunoașterea la nivel național a celor mai bune hoteluri din județ vine ca o confirmare a investițiilor constante în calitatea serviciilor și în inovație, dar și a efortului colectiv de promovare a valorilor locale și a patrimoniului cultural și natural din Mureș.

Succesul înregistrat de unitățile de cazare mureșene la gala TopHotel Awards demonstrează că turismul local se află pe un drum ascendent. Aceste distincții încurajează dezvoltarea continuă și ridicarea standardelor în domeniu, dar și atragerea unui număr tot mai mare de turiști români și străini.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook