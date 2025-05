Un cunoscut bistro târgumureșean s-a reinventat cu Afra!

Estetique Bistro din Târgu Mureș se reinventează și devine Afra for Estetique Bistro. Localul aduce o nouă vibrație în oraș printr-un concept modern, inspirat de Afra – un personaj enigmatic, născut din aromă, verdeață și energie. Cu un meniu complet redefinit, Estetique Bistro propune preparate de brunch sofisticate, mic dejun servit all day long și cafele care transformă fiecare dimineață într-o experiență unică.

Noua identitate a bistroului pune accent pe atmosfera relaxantă, primitoare și vibrantă, sub sloganul „Estetique e acasă. Afra e spiritul său.” Fiecare preparat este conceput pentru a oferi nu doar gust, ci și poveste, iar Afra devine elementul central al acestui rebranding – o muză care insuflă viață fiecărui detaliu din noul meniu.

„Am vrut să creăm un loc în care oamenii să se simtă acasă, să se bucure de momente unice, de o cafea bună și de preparate care surprind esența unui brunch autentic,” explică echipa Estetique Bistro.

Estetique Bistro își propune să fie un spațiu în care fiecare întâlnire are aroma unei cafele de calitate, fiecare mic dejun poate fi savurat la orice oră, iar fiecare poveste este însoțită de prezența efervescentă a Afrei.