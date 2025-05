FOTO: Zilele Orașului Sovata 2025

Primarul orașului Sovata, Fülöp László Zsolt, a publicat, pe pagina sa de Facebook, un set de fotografii de la ediția din acest an a Zilelor Orașului Sovata.

”Este o mândrie să vedem cum orașul nostru a prins din nou viață, iar cei mici și cei mari deopotrivă s-au putut bucura de programe variate. Parada motocicliștilor a dat tonul evenimentului, iar concursul de îndemânare pe bicicletă a oferit provocări interesante celor curajoși. În timpul concursului de gătit, miresmele, gusturile și conversațiile prietenești au umplut atmosfera – a fost o adevărată experiență comunitară! Pentru cei mai mici, am avut spectacole de dans, iar iubitorii de sport s-au putut implica activ în demonstrațiile de kangoo jumps, aerobic, zumba și taekwondo. Nu am uitat nici tradițiile: dansatorii și muzicienii populari ne-au emoționat cu prestațiile lor pline de suflet. Seara, punctul culminant l-au reprezentat concertele, unde am cântat, dansat și sărbătorit împreună. Mulțumesc tuturor celor care au participat, au organizat, au sprijinit, au urcat pe scenă sau au contribuit în orice fel la succesul evenimentului! Aceste zile au fost despre noi – noi, locuitorii orașului Sovata, mândri de orașul și comunitatea noastră”, a transmis primarul orașului Sovata.

(Redacția / Foto: Ábrahám Szilárd)