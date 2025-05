Răzvan Biro, liderul AUR Mureș: ”Rezultatul final va reprezenta, în cele din urmă, voinţa poporului”

Preşedintele AUR Mureş, deputatul Răzvan Biro, a declarat, duminică seara, după închiderea urnelor, că are încredere că numărarea voturilor şi desfăşurarea procesului electoral au fost sub aspectul onestităţii şi corectitudinii, iar rezultatul final va reprezenta „voinţa poporului”.

„Avem deja experienţa acestor trăiri expuse de exit-poll-uri şi de fiecare dată am văzut că sondajele pot expune situaţii total diferite faţă de votul final. Avem încredere în acest vot şi avem exemplu turului întâi, când AUR a fost cotat cu 30% – 31% ca mai apoi să vedem că rezultatul final a fost de 41%, aproape cu 10 procente mai mult. Avem încredere că numărarea voturilor şi desfăşurarea procesului electoral a fost sub aspectul onestităţii şi corectitudinii. Desigur, acolo unde colegii noştri care ne reprezintă în secţiile de votare au dubii şi au motive întemeiate, vom solicita renumărarea voturilor, vom depune întâmpinări în acest scop, dar sper că rezultatul final va reprezenta, în cele din urmă, voinţa poporului”, a declarat, pentru Agerpres, Răzvan Biro.

Deputatul AUR Mureş a arătat că a existat o mobilizare de forţe cum nu s-a mai văzut în această campanie electorală şi că lupta nu a fost dusă neapărat împotriva independentului Nicuşor Dan, ci „împotriva unui sistem care îşi găseşte rădăcinile în 35 de ani de politică românească”.

„Ştim că a existat o mobilizare de forţe cum nu s-a mai văzut în această campanie, iar faptul că poporul român a reuşit să ţină piept unui asemenea sistem şi iată, că avem o bătălie foarte strânsă. Iată că am avut o campanie în care mulţi români au stat drepţi în faţa dezinformării, manipulării. Îmi pare rău să văd că unele firme de marketing, care se vor a fi considerate trusturi de presă, au acţionat în mod necinstit şi au denaturat informaţii şi au propagat informări total eronate legate de candidatul AUR, legate de programul AUR, chiar ajungând până acolo încât să fie instaurată o panică în rândul oamenilor, ceea ce considerăm că nu este normal într-o democraţie, chiar şi când vine vorba de voturi şi de scopuri electorale”, a mai spus Biro.

Liderul AUR Mureş a precizat că indiferent care va fi rezultatul votului, va fi acceptată voinţa majorităţii.

„Suntem într-o democraţie, iar noi, spre o deosebire de cei care au condus România şi au anulat alegeri atunci când nu le-a convenit, înţelegem că asta înseamnă, la urma urmei, democraţia, aceea de a accepta voinţa majorităţii. Iar atât timp cât noi am intrat în această luptă, inclusiv pentru apărarea acestor valori şi pentru a repara o nedreptate comisă anul trecut, cu siguranţă vom fi dispuşi să acceptăm cu fruntea sus şi un rezultat care nu este neapărat favorabil nouă. Dar nu putem pleca cu capul plecat din această luptă, pentru că ceea ce au reuşit AUR, George Simion, românii de pretutindeni, este admirabil. Acum 5 ani nici nu vorbeam de acest partid, acum 5 ani ştiam că exista o hegemonie duală a PSD şi PNL, dar iată că astăzi există o mişcare născută dintre români. O mişcare curată, o mişcare ghidată de sentimentul patriotic, care reuşeşte să se coaguleze într-un scurt timp şi să ţină piept unui stat întreg ţinut captiv”, a mai afirmat Răzvan Biro.

