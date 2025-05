Valer Botezan, primar Sărmașu: “Îmi doresc ca președintele să nu susțină niciun partid politic, să fie apolitic”

Echipa Zi de Zi vă propune și astăzi un exercițiu de democrație, iar răspunsurile primite sperăm să se regăsească în mapa viitorului președinte ca sugestii pentru mandatul său de 5 ani. Am încercat să conturăm în interviurile pe care le veți citi un profil de președinte, ținând cont de opțiunile de candidați pe care le avem, respectiv să ne dăm seama care sunt așteptările alegătorilor, indiferent de poziția pe care o ocupă, față de viitorul președinte.

Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu, a avut o poziție interesantă legată de viitorul președinte în ceea ce privește poziția sa față de partidele politică.

Întregul interviu îl regăsiți mai jos.

Reporter: Care sunt principalele așteptări pe care le aveți față de noul președinte al României?

Valer Botezan: Ca primar, îmi doresc, în primul rând, ca președintele ales al României să nu susțină niciun partid politic, adică să fie în adevăratul sens al cuvântului apolitic. Un președinte al României trebuie să știe cum să facă România respectată în Europa și în lume. Ați văzut că toată lumea ne acuză că președinții stau preș ș.a.m.d., un președinte poate să se facă respectat și prin modul lui de a fi, și prin educație, și prin atitudine. Îmi doresc ca noul președinte al României să se poată face el respectat și, automat, România va fi respectată prin el. Trebuie să facă tot ce poate, nefiind implicat de partea unui partid politic, să colaboreze cu toate forțele politice pentru ca aceste forțe politice, mai ales cele care vor fi la guvernare, să aducă prosperitate și creștere economică care va fi benefică tuturor cetățenilor României.

Rep.: În situația în care ne aflăm astăzi din punct de vedere geostrategic care considerati ca ar trebui sa fie prioritatea zero a noului președinte al României în ceea ce privește politica externă?

V.B.: În contextul în care există acest conflict la granițele României, eu cred că prioritatea este ca acest conflict să fie ținut cât mai departe de granițele României, tot ce le stă în putință și să se facă toate demersurile la toți liderii ca acest conflict să fie încheiat. Noul președinte al României va trebui să lupte pentru asta, va trebui să lupte să păstreze alianțele pe care le avem, să rămânem în NATO și să rămânem în Uniunea Europeană. Ce e foarte important, va trebui să dezvolte și să întărească diplomația României, în așa fel încât cu țările care au o economie dezvoltată să putem să negociem și să încheiem și parteneriate economice, ca să avem și un avantaj economic.

Rep.: Dar din punct de vedere administrativ, chiar dacă președintele nu are atribuții directe în acest sens?

V.B.: Ca mediator între puterile statului, între actorii politici din România, el poate să întărească statul, să susțină întărirea statului printr-o bună colaborare a instituțiilor statului. Eu știu cât de greu îmi este mie în administrație când vine o altă instituție a statului care, în mod normal, ar trebui să ne acorde sprijin în a rezolva anumite probleme și vin și ne trag pe noi la răspundere și ne sancționează pentru că primăria trebuie să aibă grijă de câinii fără stăpâni, vă dau doar un exemplu. Am luat legătura cu Poliția Animalelor ca să scăpăm de acest flagel al câinilor fără stăpân și acest lucru înseamnă să conștientizăm populația să respecte legea, să-și înregisteze la medicii veterinari câinii, să-i cipeze și, dacă nu vor să aibă căței, să-i sterilizeze. Printr-o campanie făcută de noi în care am conștientizat că asta e legea, că legea îi obligă pe fiecare cetățean, am solicitat sprijin Poliției Animalelor, după o anumită perioadă, cei care nu s-au conformat, să aplicăm legea pe câțiva ca să vadă că dacă nu respectă legea, nu e de joacă. Am primit răspuns că, nu, domn primar, noi venim și vă sancționăm pe dumneavoastră că n-ați făcut adăpost pentru câini. Păi, adăpostul pentru câini înseamnă un cost suplimentar la bugetul local. De ce să nu lucrăm la rădăcină?

Deci, aici cred că ar trebui întărit statul, ca toate instituțiile să colaboreze și să se sprijine pentru că suntem autorități publice și instituții ale statului, organe ale statului, care trebuie să colaboreze, să se sprijine și să rezolve problemele, nu să se șicaneze între ele. Și șicana aceasta probabil că a venit și din cauze politice, din cauza că sunt puși, și asta ar fi o problemă care ar putea să fie rezolvată tot de către președinte dacă ar fi apolitic, ca să se limiteze politizarea instituțiilor publice până la un anumit nivel, să nu se folosească în lupta politică instituțiile statului, ci să se folosească instituțiile statului să întărească statul, să se poată aplica legile. Avem legi, dar, din păcate, nu le putem aplica pentru că nici noi, ca autoritate publică locală, nu avem suficientă autoritate, mai ales că oamenii vin și ne reproșează că trebuie să ne voteze și atunci toți sunt timorați și nu aplică legea la sânge ca să își păstreze oarecum votul, nici alte instituții nu vin să dea un sprijin real ca să putem aplica legea. Dar, atunci, președintele, consider eu, ar putea să asigure această întărire a statului în așa fel încât să existe o bună colaborare între toate instituțiile pentru aplicarea legii.

Rep.: Dar în ceea ce privește celelalte atribuții ale președintelui?

V.B.: E foarte important să continue susținerea independenței justiției și să susțină continuarea luptei anticorupție așa cum se face în ultimii ani. Eu am observat și cred că toată lumea a observat că instituțiile care combat corupția, DNA-ul sau alte instituții, își cam fac treaba. Ar fi bine să vegheze la independența justiției și la evitarea abuzurilor din justiție. Deci să susțină independența, continuarea luptei anticorupție, dar fără abuzuri.

Președintele trebuie să susțină reforma educației, în așa fel încât, în contextul în care inteligența artificială și robotizarea sunt viitorul, să creeze un sistem educațional din care să iasă oameni pregătiți și pentru meseriile viitorului în ceea ce privește implementarea inteligenței artificiale și a robotizării, dar și pregătirea pentru viață și pregătirea în anumite meserii. Și aici trebuie sprijinit învățământul profesional, iar profesorii să fie sprijiniți și perfecționați continuu.

Este foarte important și în sănătate să se implice, în reforma sistemului de sănătate, în așa fel decât prevenția să fie pusă pe primul loc. Medicii de familie și sistemul de prevenție să funcționeze foarte bine pentru a nu crește gradul de îmbolnăvire care automat generează costuri suplimentare statului român.

Educația și sănătatea sunt domenii importante în care poate să încheie niște pacturi cum au mai fost cândva pacturi pentru educație, dar nu cum a fost România educată care a eșuat. Trebuie sprijin total de la toate partidele politice și să nu se folosească sănătatea și educața în lupta politică. Sunt un pic mai idealist așa.

Rep.: Care credeți că sunt 1-2-3 măsuri urgente pe care viitorul președinte al României trebuie să le ia la începutul mandatului său?

V.B.: Clar că prima măsură este să găsească un guvern stabil. Asta e o primă măsură care să aducă stabilitate în țară și să putem ști, după ce avem un guvern stabil, pașii următori pentru reducerea deficitului, încadrarea în cheltuieli, atragerea fondurilor europene și continuarea dezvoltării cu fonduri europene.

Ligia VORO