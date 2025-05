VIDEO: ”Ziua Freineticilor”, un sfert de veac de bucurii și împliniri la Reghin

Familia freineticilor din Reghin a marcat vineri, 16 mai a XXV-a ediție a Zilei Freineticilor, prilej de bucurie pentru actualii și foștii elevi ai claselor freinet din cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” din municipiul Reghin. Curtea inimoasei școli de pe strada Vânătorilor s-a umplut de bucurie împărtășită de 130 de foști, actuali și viitori elevi, zeci de părinți implicați trup și suflet alături de inimoasele cadre didactice în frunte cu prof. înv. primar Smaranda Pușcaș, mentorul pedagogiei freinet în municipiul Reghin.

„Iată-ne la 25 de ani de alternativă pedagogică freinet la Reghin și de fapt, alternativă freinet în România. Este un vis împlinit aș putea spune. Ce facem noi astăzi? Punem față în față toate generațiile de copii care au trecut prin curtea școlii noastre. Avem foști elevi de 30+ și actuali elevi de la 8 la 11 ani. Este ceva emoționant să-i vedem într-un loc, să-i vedem fericiți, să-I vedem cântând ”Imnul freineticilor”. Este o zi în care părinții ne-au fost alături trup și suflet pentru că această curte a școlii noastre arată ca o feierie de culoare și de bucurie, așa cum le stă bine freneticilori. O zi în care am avut un dialog între generații, o zi încare am dansat, o zi în care savurat sandvișurile copilăriei, o zi în care am admirat proiectele și tablourile făcute de freinetici, ce mai, o zi la cele mai înalte standarde. Ne-am bucurat de o zi luminoasă, în ciuda ploii care ne-a stropit de dimineață dar plină de încărcătură emoțională, așa cum le-o doresc tuturor dascălilor să o simtă măcar o dată în viață”, ne-a declarat Smaranda Pușcaș.

Ce înseamnă învățământul freinet astăzi?

„Învățământul freinet azi estem cred că așa cum și-ar fi dorit Célestin Freinet. Am pornit de la cele mai mici standarde și le-am ridicat pe cele mai înalte culmi. Astăzi, mi se pare că spiritul de echipă este mai necesar decât în urmă cu 25 de ani. Noi, spunem cu mândrie că am reușit să facem acest lucru și sperăm ca și profesorii să continue munca noastră. Freinet înseamnă implicare, responsabilizare, înseamnăm seriozitate, totul împăturit în joacă și zâmbete.

Legat de greutăți, nimic nu se ține la sertar. Suntem foarte open-mind și arătăm tuturor ceea ce facem. Piedici, da, am avut parte. Culmea, piedicile nu ne-au fost puse de sistem, ne-au fost puse doar de oamenii care nu au înțeles ceea ce facem noi. Dar, niciodată nu am abandonat, ne-am dus mai departe pentru că asta fac freineticii, luptă pentru visul lor”, a spus Smaranda Pușcaș.

Ce urmează?

„În anul școlar 2025-2026 vom porni la drum cu două clase pregătitoare freinet, de această dată cuprinse în planul de școlarizare, de aceasta dată acreditate de ARACIP, două clase de copii care vor veni cu un suflu nou și ne vor găsi pe noi adaptate acestor copii care, desigur, vor fi altfel decât ceilalți”, a precizat Smaranda Pușcaș.

Urare de Ziua Freineticilor 2025

„Vă mulțumim că ați înțeles ce suntem, vă multumim că ne sprijiniți și ne dorim să fiți și mai aproape de noi”, a transmis Smaranda Pușcaș.

Au fost părtași la bucuria freineticilor reghineni oficialitățile orașului în frunte cu primarul Márk Endre, consilieri locali, reprezentanții din partea Inspectoratului Școlar Județean și nu în ultimu rând conducerea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu”, martorii unei zile pline de emoție, bucurie și multă bună dispoziție oferită din plin de freineticii reghineni.

Alin ZAHARIE