Nicușor Dan, noul Președinte al României. Cum au votat mureșenii

”Finala” alegerilor prezidențiale de duminică, 18 mai, a fost câștigată de candidatul independent Nicușor Dan, cu scorul de 53,6%, respectiv 6.168.642 de voturi obținute. De partea cealaltă, George Simion, candidat din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a obținut scorul de 46,4%, respectiv 5.339.053 de voturi. Numărul de alegători din țară și Diaspora care au ieșit la urne a fost de 11.507.695, iar prezența la vot a fost de 64,72%.

Dan: ”Avem de construit o Românie”

Inițial, la puțin timp după ora 21.00, după prezentarea exit-poll-urilor la televiziunile de știri, ambii candidați și-au revendicat victoria.

”E victoria voastră, e victoria a mii şi mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcţia corectă. Nu uitaţi niciodată forţa de care aţi dat dovadă săptămânile astea. Pentru că o să avem împreună lucruri de traversat. Dar ce aţi făcut voi, ca societate, săptămânile acestea a fost extraordinar. Aţi făcut campanie, aţi vorbit cu apropiaţii voştri, v-aţi confruntat uneori cu valuri de ură şi aţi avut curajul să mergeţi înainte. E victoria voastră (…) România începe de mâine o nouă etapă şi are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialişti care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Şi, aşa cum aţi dovedit că puteţi să faceţi campania asta, vă rog să continuaţi să activaţi pentru România”, a afirmat Nicușor Dan.

Totodată, Nicuşor Dan a transmis un mesaj şi celor care au votat pentru contracandidatul său, George Simion: ”Un mesaj pentru cei care au pierdut astăzi: întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opţiune azi şi pentru cei care au avut o altă opţiune în turul întâi. Avem de construit o Românie împreună, indiferent de opţiunile politice. Avem de construit o Românie împreună cu românii din România. Avem de construit o România împreună cu românii din diaspora, din Basarabia şi celelalte teritorii din jurul României.”

Simion: ”Am fost singuri împotriva tuturor”

Ulterior, după ce numărătoarea voturilor a consemnat succesul lui Nicușor Dan, contracandidatul acestuia, George Simion, a transmis un mesaj de felicitare pentru noul Președinte.

”Aş vrea să îl felicit pe contracandidatul meu, Nicuşor Dan, a câştigat alegerile, a fost voinţa poporului român. Vreau să mulţumesc celor peste 5 milioane de români care şi-au pus încrederea în mine. Nu îi voi dezamăgi, nu există un lucru mai de preţ pentru mine decât încrederea lor. Am fost singuri împotriva unui întreg sistem, singuri împotriva tuturor, sunt mândru de voi şi sper că v-am reprezentat cu cinste”, a afirmat George Simion, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

”Este timpul să continuăm lupta noastră pentru dreptate, pentru adevăr, pentru familia naturală, pentru credinţa creştină şi pentru libertate. Vom fi în continuare o parte importantă şi semnificativă a societăţii româneşti. Vă rog pe fiecare dintre voi să nu abandonăm. Mergem până la capăt chiar dacă este greu să simţim acest gust amar al înfrângerii. România şi poporul român trebuie să fie pe primul loc”, a adăugat George Simion.

Nicușor Dan, preferat de mureșeni

În județul Mureș, în cele 572 de secții de votare s-a înregistrat o prezență la vot de 55,4%. Potrivit datelor furnizate de platforma www.prezenta.roaep.ro, din cei 468.694 de alegători înscriși pe liste permanente în județul Mureș au votat 259.635 (223.207 pe liste permanente, 32.481 pe liste suplimentare și 3.947 cu urna mobilă).

În ceea ce privește votul, mureșenii au avut următoarele preferințe: Nicușor Dan 172.218 de voturi (67,02%) și George Simion 84.764 de voturi (32,98%).

Reacția liderilor locali

Consemnăm, în rândurile de mai jos, reacțiile principalilor susținători din județul Mureș ai celor doi candidați.

”Oamenii au votat, trebuie să respectăm voinţa poporului. Este foarte important că România s-a aliniat şi românii şi-au arătat dorinţa. Vor să rămânem pe calea europeană, să continuăm, să îmbunătăţim lupta anticorupţie şi să modernizăm ţara asta pentru toată lumea, şi pentru oraşele mari, şi pentru oraşele mici şi pentru comunităţile defavorizate. Toţi românii trebuie să o ducă mai bine şi cred că Nicuşor Dan va fi preşedintele care îi va uni pe toţi”, a declarat deputatul Adrian Giurgiu, liderul USR Mureș.

”Suntem într-o democraţie, iar noi, spre o deosebire de cei care au condus România şi au anulat alegeri atunci când nu le-a convenit, înţelegem că asta înseamnă, la urma urmei, democraţia, aceea de a accepta voinţa majorităţii. Iar atât timp cât noi am intrat în această luptă, inclusiv pentru apărarea acestor valori şi pentru a repara o nedreptate comisă anul trecut, cu siguranţă vom fi dispuşi să acceptăm cu fruntea sus şi un rezultat care nu este neapărat favorabil nouă. Dar nu putem pleca cu capul plecat din această luptă, pentru că ceea ce au reuşit AUR, George Simion, românii de pretutindeni, este admirabil. Acum cinci ani nici nu vorbeam de acest partid, acum cinci ani ştiam că exista o hegemonie duală a PSD şi PNL, dar iată că astăzi există o mişcare născută dintre români. O mişcare curată, o mişcare ghidată de sentimentul patriotic, care reuşeşte să se coaguleze într-un scurt timp şi să ţină piept unui stat întreg ţinut captiv”, a spus deputatul Răzvan Biro, liderul AUR Mureș.

Cum au votat orășenii

Pentru amatorii de statistici, prezentăm în continuare modul în care au votat alegătorii din cele 11 orașe mureșene.

Târgu Mureș (Nicușor Dan – 78,69%, 57.044 de voturi și George Simion – 21,31%, 15.448 de voturi);

Reghin (Nicușor Dan – 64,21%, 10.157 de voturi și George Simion – 35,79%, 5.662 de voturi);

Sighișoara (Nicușor Dan – 62,16%, 8.113 de voturi și George Simion – 37,84%, 4.938 de voturi);

Târnăveni (Nicușor Dan – 55,36%, 5.004 de voturi și George Simion – 44,64%, 4.035 de voturi);

Luduș (Nicușor Dan – 57,01%, 4.367 de voturi și George Simion – 42,99%, 3.293 de voturi);

Sărmașu (Nicușor Dan – 53,44%, 1.493 de voturi și George Simion – 46,56%, 1.301 de voturi);

Iernut (Nicușor Dan – 50,54%, 2.091 de voturi și George Simion – 49,46%, 2.046 de voturi);

Ungheni (George Simion – 51,53%, 1.766 de voturi și Nicușor Dan – 48,47%, 1.661 de voturi);

Sovata (Nicușor Dan – 87,88%, 4.444 de voturi și George Simion – 12,12%, 613 de voturi);

Sângeorgiu de Pădure (Nicușor Dan – 84,22%, 1.809 de voturi și George Simion – 15,78%, 339 de voturi);

Miercurea Nirajului (Nicușor Dan – 86,58%, 2.117 de voturi și George Simion – 13,42%, 328 de voturi).

Rezultate din mediul rural

Totodată, vă prezentăm rezultatele finale consemnate în zece din cele mai importante comune ale județului Mureș:

Sângeorgiu de Mureș (Nicușor Dan – 78,22%, 4.094 de voturi și George Simion – 21,78%, 1.140 de voturi);

Sâncraiu de Mureș (Nicușor Dan – 69,11%, 4.066 de voturi și George Simion – 30,89%, 1.817 de voturi);

Band (Nicușor Dan – 54,19%, 1.053 de voturi și George Simion – 45,81%, 890 de voturi);

Ibănești (George Simion – 63,77%, 1.299 de voturi și Nicușor Dan – 36,23%, 738 de voturi);

Livezeni (Nicușor Dan – 80,07%, 1.956 de voturi și George Simion – 19,93%, 487 de voturi);

Corunca (Nicușor Dan – 82,23%, 1.985 de voturi și George Simion – 17,77%, 429 de voturi);

Cristești (Nicușor Dan – 66,92%, 1.784 de voturi și George Simion – 33,08%, 882 de voturi);

Râciu (George Simion – 57,69%, 881 de voturi și Nicușor Dan – 42,31%, 646 de voturi);

Sântana de Mureș (Nicușor Dan – 75,07%, 2.599 de voturi și George Simion – 24,93%, 863 de voturi);

Răstolița (George Simion – 58,68%, 453 de voturi și Nicușor Dan – 41,32%, 319 de voturi).

Alex TOTH