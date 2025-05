Fonduri europene pentru învățământul tehnic și profesional din Mureș. Peste 2000 de burse, 22 de laboratoare dotate, 9 proiecte și 13 școli implicate

Prin 9 proiecte cu finanțare europeană, 13 unități de învățământ din județul Mureș vor beneficia de fonduri nerambursabile în cadrul programului Educație și Ocupare 2021 – 2027, prioritatea 4: Antreprenoriat și economie socială, apelul „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din Învățământul Profesional și Tehnic – Stagii de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Proiectele au fost prezentate în cadrul unui eveniment organizat luni, 19 mai, de la ora 13:30, la Business Hotel Conference Center & Spa.

„Marcăm un moment semnificativ pentru învățământul tehnologic și profesional din județul Mureș, lansarea a 9 proiecte europene finanțate prin apelul „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din Învățământul Profesional și Tehnic – Stagii de practică pentru elevi”. Aceste proiecte, fiecare cu un buget de aproximativ 500.000 de euro, reprezintă rodul efortului conjugat a 13 licee tehnologice din județ, proiectele fiind depuse cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Prin această inițiativă ne propunem să oferim elevilor oportunități concrete de formare profesională, în condiții reale de muncă, iar colegilor noștri profesori sprijin în adaptarea procesului educațional la cerințele pieței muncii”, a spus Paul Maria Dărăban, inspector școlar general, ISJ Mureș, în cadrul discursului susținut la evenimentul de prezentare a proiectelor.

„Aceste proiect nu sunt doar investiții în infrastructură sau activități punctuale”

„Împreună construim un viitor mai sigur, mai calificat și mai conectat la realitățile pieței muncii. În încheiere, doresc să subliniez faptul că aceste proiect nu sunt doar investiții în infrastructură sau activități punctuale, ci investiții directe în viitorul tinerilor noștri și în consolidarea legăturilor dintre școală și piața muncii. Succesul acestor inițiative depinde de colaborarea tuturor actorilor implicați: elevi, noi – profesorii, partenerii economici și autoritățile locale. Suntem încrezători că prin implicare, profesionalism și perseverență vom reuși să transformăm aceste proiecte în exemple de bună practică la nivel regional și chiar național. Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest demers și vă încurajăm să urmărim împreună evoluția acestor proiecte care vor contribui semnificativ la creșterea calității educației tehnologice din județul Mureș”, a mai spus Paul Maria Dărăban, inspector școlar general.

Beneficiari, peste 2000 de elevi

„În momentul în care am văzut ghidul solicitantului, am spus că județul Mureș are nevoie de aceste proiecte pentru stagii de instruire practică. Vă mulțumesc, dragi directori, vă mulțumesc din suflet că ați spus da și că suntem în faza de implementare a celor 9 proiecte. Știu că nu este ușor, este o muncă titanică, dar vă suntem alături, atât eu, cât și echipa Inspectoratului Școlar Județean Mureș”, le-a transmis Ancuța Loredana Pașcan, inspector pentru proiecte educaționale, directorilor unităților de învățământ.

„Vreau să subliniez faptul că aceste proiecte vor ajuta 251 de elevi, pentru fiecare proiect, în total undeva la 2259 de elevi, pe parcursul celor doi ani de zile, până în 2027. Tocmai pentru ei muncim și vrem să le creăm condiții cât mai bune”, a adăugat Ancuța Loredana Pașcan.

„Proiectele au pornit de la ideea dezvoltării parteneriatelor între școală și angajatori și au ca scop promovarea învățării bazată pe activitate practică. Obiectivul principal este îmbunătățirea abilităților practice ale elevilor prin implicarea instituțiilor partenere. În echipa de implementare vor fi angrenați atât elevi și colegi profesori din școlile noastre, cât și alți colegi din afara școlii. Sunt convins că elevii vor aprecia această oportunitate extraordinară de a desfășura stagiul de pregătire practică în unitățile de profil din județ”, a spus Ionuț Ciprian Cozma, directorul Liceului Tehnologic ”Electromureș” Târgu Mureș.

„Fiecare elev, peste 2000 de elevi la nivelul județului Mureș, va beneficia de o bursă profesională, în cadrul proiectului, în valoare de 360 de lei. Fiecare elev va beneficia de echipamente de protecție a muncii șir fiecare elev va beneficia de instruire SSM (Securitate și Sănătate în Muncă n.r.)”, a adăugat Ionuț Ciprian Cozma.

„Demaraj” pentru învățământul tehnologic mureșean

„Se lansează un program integrat de stagii de practică, ce transformă accesul la ateliere moderne într-o realitate pentru fiecare elev. (…) Suntem recunoscători echipei care a petrecut luni întregi punând cap la cap bugete, planuri cadru. Liste de echipamente, acorduri. Cifrele din tabele devin încet, dar sigur, lucruri palpabile. Cu un pas spre profesionalism construim viitorul unde elevii învață prin practică, prin stagii de formare. De ce contează aceste lucruri pentru elevi de la filiera tehnologică: inserție profesională mai rapidă. În Uniunea Europeană, 81% dintre absolvenți se angajează în primul an, România este încă la 66%. Exact acest tip de proiecte îi vor ajuta să ajungem să prindem din urmă media europeană”, a spus Andreea Loredana Dumitrache, directoarea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin.

„Învățământul tehnologic mureșean chiar avea nevoie de un astfel de demaraj (…). Avea nevoie de această demarare pentru că mai aveam un pic și eram în colaps, dar prin aceste proiecte, prin felul în care se responsabilizează Inspectoratul, inițiind aceste proiecte, sper și am convingerea, de fapt, că învățământul tehnologic va renaște. Nu ține doar de noi, e adevărat, ține și de faptul că părinții acestor copii, care urmează învățământul tehnologic sau vor urma, sunt puțin sceptici vizavi de ce înseamnă învățământul tehnologic. La nivel de școali generale, este un fel de paria: dacă nu înveți, vei ajunge la un liceu tehnologic! Ceea ce, din păcate, încă se întâmplă, dar cu ajutor acestor proiecte și cu al altor proiecte, care vizează învățământul tehnologic și stagiile de practică, vom putea demonstra și încuraja părinții să își trimită copii către școlile noastre pentru că au ce să învețe”, a spus Antoaneta Maria Răucă, directoarea Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș.

Detalii despre cele 9 proiecte

Pentru fiecare dintre cele 9 proiecte, valoare finanțării nerambursabile din fonduri europene se ridică la aproximativ 2,1 milioane de lei, finanțarea de la bugetul de stat este de 320.000 de lei, iar contribuția proprie este de aproximativ 50.000 de lei. În cadrul proiectelor, în total, vor fi achiziționate echipamente pentru dotarea a 22 de laboratoare.

Lista proiectelor:

„Un pas spre profesionalism”, parteneri: Colegiul „Petru Maior” din Reghin și Liceul Tehnologic „Electromureș” din Târgu Mureș; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 2 laboratoare.

„Construind viitorul”, parteneri: Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș și Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 2 laboratoare.

„Practică pentru viitorul tinerilor”, parteneri: Liceul tehnologic Nr.1 Luduș și Liceul Tehnologic Iernut; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 2 laboratoare.

„Învață prin practică”, Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 4 laboratoare.

„Drumul cunoașterii practice”, Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 1 laborator.

„Stagiile următorilor profesioniști”, parteneri: Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș și Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 2 laboratoare.

„Stagii de formare pentru tinerele talente”, Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 4 laboratoare.

„Stagii pentru viitor”, parteneri: Liceul Tehnologic „Domokos Kázmér” Sovata și Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 2 laboratoare.

„Explorarea carierei practice”, Colegiul „Transilvania” Târgu Mureș; 251 de burse pentru elevi și dotări cu echipamente pentru 3 laboratoare.