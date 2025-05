Mureș: Bilanțul ediției a 19-a a Nopții Muzeelor

Ediţia a XIX-a a Nopţii Muzeelor de la Târgu Mureş, organizată de Muzeul Judeţean sub egida Reţelei Naţionale a Muzeelor din România şi cu sprijinul Consiliului Judeţean, a înregistrat o participare de 11.275 de vizitatori, cea mai mare din istoria acestui eveniment.

”De 19 ani, judeţul Mureş găzduieşte un eveniment captivant, Noaptea Muzeelor, care îmbină cultura cu distracţia. În acest an, ediţia organizată de Muzeul Judeţean Mureş a doborât toate recordurile, având 11.275 de vizitatori – cea mai mare participare în istoria acestui eveniment! Comparativ cu anul trecut, când au fost 10.777 de participanţi, această ediţie a înregistrat o creştere remarcabilă, subliniind un interes tot mai crescut pentru oferta variată şi dinamică. În cadrul Nopţii Muzeelor de anul acesta, am organizat nu mai puţin de 165 de activităţi, realizate cu ajutorul a 48 de parteneri, oferind o experienţă memorabilă tuturor celor prezenţi”, a declarat, pentru Agerpres, reprezentanta Muzeului Judeţean Mureş, Iulia Vizi.

Noaptea Muzeelor s-a desfăşurat sâmbătă, între orele 11.00 şi 2.00, în peste 25 de locaţii din Târgu Mureş şi, pentru prima dată, a fost extinsă printr-un eveniment afiliat în Sighişoara, care a fost organizat duminică.

Alături de Muzeul Judeţean Mureş, la ediţia din acest an au fost reprezentate numeroase instituţii de cultură, educaţie, asociaţii civice, medii artistice, religioase şi ştiinţifice.

”Printre partenerii Muzeului Judeţean Mureş în organizarea evenimentului s-au regăsit Teatrul Naţional Târgu Mureş, Teatrul Ariel, Filarmonica de Stat, Biblioteca Judeţeană Mureş, Sinagoga Ortodoxă şi Sinagoga Status Quo, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade”, Universitatea de Arte, Grădina Zoologică, Penitenciarul Târgu Mureş, licee, şcoli şi numeroase ONG-uri şi organizaţii culturale. Alături de noi s-au aflat organizaţii religioase, comunităţi confesionale şi iniţiative independente, evenimentul având un caracter multicultural. Programul a cuprins 165 de activităţi, incluzând expoziţii, tururi ghidate, spectacole, proiecţii, concerte, activităţi educative, demonstraţii artistice şi ateliere pentru toate vârstele. În plus, am oferit şi o serie de premiere: expoziţiile ‘Soldaţii de teracotă – armata nemuritoare a primului împărat chinez’, ‘Splendid solitude’ a lui Részegh Botond, ‘Enigmele comorilor’, ‘Târgurile mureşene şi lumea rurală’ sau ‘Păsările, altfel!’. Evenimentul a fost susţinut de aproape 130 de voluntari”, a precizat Iulia Vizi.

