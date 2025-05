Premii pentru proiecte de succes finanțate de Fundația Pro Economica

Reprezentanții Fundației Pro Economica au anunțat, recent, că patru proiecte finanțate și sprijinite au fost premiate în cadrul prestigiosului eveniment TopHotel Conference 2025, desfășurat la București și considerat un reper important pentru industria HoReCa din România.

”Hotel Crystal Sovata – Best Leisure Hotel, Bronze Award; Hampton by Hilton Târgu Mureș – Most Popular Hotel of the Year, Bronze Award (categoria 3 stele); Taste of Transylvania – Best Initiative for Supporting Local Tourism; Peakture by Balvanyos Resort – o experiență montană inovatoare, remarcată pentru conceptul său premium. Aceste reușite reconfirmă impactul real pe care investițiile strategice îl pot avea în dezvoltarea turismului sustenabil și competitiv din România. Felicităm echipele din spatele fiecărui proiect pentru viziune, pasiune și excelență! Fundația Pro Economica Alapítvány rămâne dedicată sprijinirii inițiativelor care transformă regiunea într-o destinație turistică de top”, se menționează pe pagina de Facebook a ONG-ului.

