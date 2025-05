Cel mai mare eveniment de orientare în carieră, la Casa de Cultură ”Mihai Eminescu” Târgu Mureș

Casa de Cultură „Mihai Eminescu” Târgu Mureș va găzdui joi, 22 mai, de la ora 10.00, accelaratorul de orientare în carieră ”All Clear About My Future Career”.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș și are o listă de invitați care îi cuprinde pe: Dan Negru, Tiberiu Arsene, Rareș Moldovan, Bogdan Rațiu, Tatiana Ciff, Briena Stoica, Cristian Mezei, Daniela Ștefănescu, alături de super trainerii de orientare în carieră din echipa ”All Clear About My Future Career.”

”Zilele astea am simțit un val de speranță. O energie pe care n-am mai întâlnit-o de mult: luciditate, discernământ, dorința de a construi ceva pe termen lung. România a ales normalitatea, dar știm cu toții că adevărata schimbare nu vine doar din alegeri, ci din ceea ce facem între alegeri. Cred cu toată convingerea că schimbarea reală începe cu educația. Cu felul în care ne pregătim tinerii, cu felul în care îi ajutăm să se înțeleagă pe ei, să-și descopere vocația și să nu se teamă de viitor. De asta am pus suflet în „All Clear About My Future Career”, un eveniment care nu promite rețete, ci întrebări bune și spațiu de reflecție. Vor fi acolo oameni care știu ce înseamnă munca, curajul și caracterul. Vorbim despre viitorul muncii, despre competențele de care vom avea nevoie în 2030, despre cum ne poziționăm într-o lume cu AI, dar și despre curajul de a rămâne tu însuți într-o lume în care e tot mai ușor să te pierzi. Dacă ești licean, student, sau pur și simplu într-un moment în care simți nevoia să-ți clarifici direcția profesională, te aștept. Dacă ești părinte, poate că e una din acele ocazii rare de qualitytime alături de adolescentul tău, într-un cadru care deschide conversații importante și reale despre viitor. Dacă te simți confuz cu privire la piața muncii care se prefigurează, o discuție sinceră s-ar putea să fie începutul a ceva bun. Poate nu putem construi o țară sănătoasă peste noapte. Dar putem începe cu oamenii. Și mai ales cu cei tineri”, a transmis lect. univ. dr. Cezar Sigmirean, prodecan al Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

(Redacția)