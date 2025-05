Trei zile de distracție la Reghin, de Ziua Copilului

Întruniți în ședinţa extraordinară în regim de îndată, consilierii reghineni au aprobat alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 de lei neceară organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 1 Iunie- Ziua Internațională a Copilului.

Având în vedere că ziua de 1 iunie-Ziua Internațională a Copilului, are în comunitate o semnificație aparte, este ziua în care revenim cu toții la momentele plăcute ale copilăriei noastre, alături de generația în creștere, este ziua care ne ajută să conștientizăm încă o dată că interesul pentru copii este primordial şi că toți copiii au nevoie de atenția și grija noastră. În acest an, de ziua lor, copiii se pot bucura de de un eveniment special, dedicat în întregime lor care se va desfășura în perioada 30 mai- 1 iunie a.c. Intenţionăm ca Ziua de 1 iunie, să fie marcată printr-un eveniment care să se desfăşoare în zona de agrement- Pădurea Rotundă din municipiul Reghin, și care să cuprindă activităţi cultural-artistice şi sportive, destinate tuturor copiilor, indiferent de vârstă.”, au precizat reprezentanții Primăriei Reghin.

Sărbătoarea dedicată copiilor se va întinde pe durata a trei zile și va fi găzduită de zona de agrement de la Pădurea Rotundă.

„Începând de vineri, 30 mai, copiii se vor putea juca într-un parc de distracții pregătit special pentru ei. Sâmbăta, în data de 31 mai, în intervalul orar 10-13, zona de agrement a Pădurii Rotunde va fi spațiul în care vom desfășura activități preventiv-educative în domeniul ordinii și siguranței publice, activități demonstrative etc, organizate cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureș, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand” Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș, Comandamentul Forţelor pentru Operații Speciale din Târgu Mureş etc.. Duminica, în data de 1 iunie, între orele 10-13 vom organiza: spectacol de magie, atelier de pictură pe față și tatuaje, experimente stiințifice, atelier de modelat baloane, ateliere de creație pentru copii, show muzical cu mascotele preferate ale copiilor, show de muzică şi dans cu baloane, jocurile copilăriei, concursuri interactive, jocuri educative, expoziție de carte, groapă de nisip, dans și sport cu cei mici, reprezentație muzicală, ateliere de pictură, ștafete, activităţi sportive, drumeţii, jocuri etc. Ne dorim să oferim tuturor copiilor un tărâm magic, unde distracția și jocul capătă noi înţelesuri pentru copii. Prin intermediul activităților pregătite, intenționăm să nu îi neglijam nici pe cei mai mici dintre vizitatori astfel că vom avea locuri de joacă pentru aceștia”, se arată în proiectul aprobat de consilieri.

