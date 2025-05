Echipa de futsal încheie sezonul cu două medalii și planuri mari pentru viitor

Joi, 22 mai, la finalul unui sezon intens și plin de provocări, reprezentanții echipei de futsal CSM Târgu Mureș au organizat o conferință de presă pentru a marca performanțele obținute: medalia de argint în Cupa României și locul al treilea în Liga 1. La întâlnire au participat antrenorul coordonator Cosmin Gherman, jucătorul și antrenorul secund Bogdan Covaci, precum și căpitanul echipei, Iszlai Richárd.

Cosmin Gherman s-a arătat mulțumit de rezultatele obținute, dar a recunoscut că există și un gust ușor amar, din cauza accidentărilor din finala Cupei României. „Este mai frumos locul 3. Cred că am muncit mai mult pentru el. Regret că în finală nu am avut jucătorii apți 100%, mă refer la Bogdan, la Richárd, la Pogăcean, jucători importanți care au jucat la doar 30-40% din potențial. Sunt fericit, dar rămân cu puține regrete că nu i-am avut în finală și poate făceam o surpriză”, a declarat antrenorul Cosmin Gherman.

Acesta a mai subliniat că obiectivul pentru sezonul viitor este clar: depășirea performanței actuale, iar locul trei nu va mai fi un obiectiv măreț, ci va trebui depășit. Totodată, anul competițional a fost unul bun și datorită reușitei tinerilor de la U19, care au câștigat Cupa României. În perioada 1-2 iunie, echipa de juniori va participa la Turneul Final U19, iar antrenorul își exprimă speranța că vor aduce un nou trofeu la Târgu Mureș.

Bogdan Covaci, jucător și antrenor secund în acest sezon, a vorbit despre provocările dublei sale posturi și despre felul în care a trăit sezonul din ambele perspective: „A fost un început de an mai greu, dar s-a muncit mult și cei tineri s-au integrat foarte bine. Din experiența mea, cred că pot ajuta echipa. Eu mereu am fost un jucător nu atât de talentat, pe cât am fost de muncitor. Probabil, prin exemplul meu, pot să-i îndrum pe cei tineri să urmeze drumul corect.”

Accidentat pe final de sezon, Bogdan a petrecut mai mult timp pe banca tehnică, unde a avut ocazia să observe jocul dintr-o perspectivă diferită: „E foarte greu să nu fii pe teren, dar e și plăcut să vezi cum munca de la antrenamente aduce rezultate”.

Echipa CSM Târgu Mureș încheie astfel un sezon promițător, cu două trofee importante și o generație tânără care se află pe drumul performanței. Ambițiile pentru sezonul viitor sunt clare: mai multă muncă, mai multă disciplină și rezultate și mai mari.

Diana CĂRBUREAN