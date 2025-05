Alexia Pop, elevă, Liceul cu Program Sportiv: „Pe ring mă simt în largul meu, este forma mea de exprimare și eliberare”

Arta este limbajul sufletului. Prin dans, muzică sau orice altă formă de expresie, reușim să transmitem ceea ce cuvintele uneori nu pot rosti. Astăzi descoperim povestea unei tinere care a ales să-și exprime emoțiile prin mișcare – dansul sportiv devenind pentru ea nu doar o pasiune, ci un mod de a trăi. Alexia-Bernadette Pop este elevă a Liceului cu Program Sportiv „Szász Adalbert” din Târgu Mureș.

Reporter: În ce constă sportul pe care îl practici?

Alexia Pop: Dansul sportiv este un sport complex și, din păcate, subestimat, alcătuit dintr-o pereche, un băiat și o fată, care trebuie să își sincronizeze pașii pe un anumit tip de muzică, conform unor regulamente precise. Totodată, acesta se poate practica și individual. Sunt zece dansuri în total, care se împart în două secțiuni: standard și latino, fiecare având câte 5 dansuri, cu ritmuri și tempo-uri muzicale diferite. Eu practic doar secțiunea latino, deoarece mă reprezintă mai bine, iar dansurile sunt: Samba, Cha-cha, Rumba, Paso-doble și Jive, toate având origini diferite.

Rep.: La ce vârstă ai început să dansezi și ce te-a atras cel mai mult la acest sport? Ai avut parte de sprijinul familiei?

Alexia Pop: Am început să dansez la vârsta de 6 ani. Nu îmi amintesc să fi exprimat dorințe mamei mele de a participa la vreun curs de dans, dar știu ca aceasta m-a înscris și am fost foarte entuziasmată. Deci, pot spune că mama mea a fost cea care a inițiat această activitate. Îmi plăcea să dansez, dar nu m-aș fi gândit pe atunci că, în scurt timp, dansul îmi va fura inima pentru totdeauna. În numai câteva luni am participat la primul spectacol de Crăciun, unde am văzut perechile mai mari din clubul la care dansam pe vremea aceea. Atunci am știut. Voiam să devin ca ei. Voiam să primesc și eu cupe și medalii, exact ca perechile mai mari. Vedeam fetele în tocuri înalte și machiate. Ca orice fetiță de 6 ani, am fost fascinată de sclipici și de cristalele de pe rochițe. În scurt timp a urmat și prima mea ținută, un body și o fustiță roz, bineînțeles. Apoi a urmat și primul cantonament, mai târziu și primul partener.

Rep.: Îți amintești prima ta competiție? Cum a fost acea experiență?

Alexia Pop: La câteva luni, am participat și la prima mea competiție, care s-a ținut în orașul meu. Eram puțin speriată. Totul mi se părea atât de mare, toate fetele erau date cu prea mult autobronzant, iar pe mine mă durea capul de la cocul strâns și prea mult fixativ. Țin minte că au venit toate rudele și toți prietenii să mă vadă și mi-au adus flori. Tot acela a fost momentul în care am câștigat prima mea medalie. Am fost foarte mândră de mine.

Rep.: Cum arată o zi obișnuită de antrenament pentru tine?

Alexia Pop: Pot spune ca am un program foarte încărcat în ciuda faptului ca cel de la școală este destul de scurt. Înainte de antrenamentele proprii, sunt instructor voluntar de dans sportiv. Îmi place să antrenez copii, să mă joc cu ei, dar și să împărtășesc experiența și cunoștințele mele cu ei. Apoi urmează antrenamentul meu, care de regulă durează o oră și jumătate, 6 zile pe săptămână. Acestea pot fi antrenamente de grup sau ore particulare. Pe lângă ele sunt și nenumăratele ore de “repetiții”.

Rep.: Este greu să balansezi școala și educația cu antrenamentele și competițiile?

Alexia Pop: Da, uneori este greu, dar dorința este mai mare. Chiar dacă uneori trebuie să fac mici compromisuri, să renunț la unele lucruri pentru altele, într-un final reușesc să le fac pe toate. De multe ori învăț în drum spre competiții sau de la acestea, uneori ajung acasă în toiul nopții, iar a doua zi am școală și antrenamente. Chiar dacă sunt sportiv, am rezultate remarcabile și la școală. Consider că, faptul că ești sportiv, nu este o scuză pentru a nu învăța. Sunt atât campioană națională, și vice-campioană națională pe clase la dans sportiv, cât și olimpică la școală, obținând premiul al II-lea la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Pregătire Sportivă Teoretică. De asemenea, am obținut premiul I pe județ 3 ani la rând, și media 10 la școală 2 ani consecutiv. Prin urmare, cu dorință și perseverență totul este posibil, iar chiar dacă uneori nu reușesc să fac ce mi-am propus, cel mai important este să nu renunț niciodată.

Rep.: Care sunt cele mai mari provocări cu care te confrunți în timpul pregătirii?

Alexia Pop: Am momente în care oboseala mă copleșește, dar mă gândesc mereu la obiectivul pe care mi l-am propus, și continui. Chiar dacă în cele mai multe cazuri nu îmi ajunge timpul să fac tot ce îmi doresc, cu puțină organizare și concentrare reușesc să le fac pe toate mai devreme sau mai târziu. Prin urmare, timpul și oboseala sunt factorii care uneori îmi pun piedici, dar reușesc să mă stabilizez cu o zi de pauză.

Rep.: Ai avut momente în care ai vrut să renunți? Cum ai trecut peste ele?

Alexia Pop: Da, am avut momente în care am vrut să renunț, am avut momente în care chiar am renunțat, dar dansul a rămas în sufletul meu indiferent de trecut. La ceva timp, au apărut oportunități pe care le-am acceptat fără să stau prea mult pe gânduri, iar viața m-a pus din nou pe drumul dansului, obținând numeroase succese. Astfel, consider că toate trebuie să se întâmple cu un motiv, și toate se întâmplă la timpul lor.

Rep.: Ce simți atunci când ești pe ringul de dans?

Alexia Pop: Este o senzație de plăcere greu de explicat. Entuziasm, fericire, dar nu trebuie să exclud nici factorii de stres din mediul extern. Totuși, pe ring mă simt în largul meu, este forma mea de exprimare și eliberare, atât prin ținute, cât și prin mișcări și expresivitate. Chiar dacă un concurs presupune multe sacrificii și muncă, mereu există și dezamăgiri, ca în orice sport, și la orice competiție, dar nu trebuie să lăsăm aceste momente să ne copleșească. Este mai important cum reacționăm la eșec și ce alegem să facem după acesta.

Rep.: Dorești să continui practicarea sportului și după terminarea liceului?

Alexia Pop: Da, doresc să continui și după terminarea liceului, indiferent de ce îmi rezervă viitorul, și indiferent de timpul pe care îl voi avea la dispoziție. Voi continua să practic dansul, fie dacă mai mult sau mai puțin, la capacitate maximă sau doar de plăcere. Dansul va face mereu parte din viața mea, indiferent de prioritățile pe care le voi avea.

A consemnat Ana Sandor, elevă, Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

Interviu realizat în cadrul proiectului „Tineri debutanți în arte și comunicare”, organizat de Asociația Culturală a Festivalurilor și Conferințelor din Transilvania, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș