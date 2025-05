Campanie de testare gratuită a glicemiei, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Mureşenii care doresc să-şi testeze gratuit glicemia sunt aşteptaţi în perioada 28-30 mai, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în Cabinetul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, camera 4003, în cadrul Campaniei ”Prevenția începe cu un gest simplu!”.

Conform informațiilor furnizate de Biroul de presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș programul de testare este următorul: 28 mai – intervalul orar 8.00 – 13.00; 29 mai – intervalul orar 14.30 – 19.00 și 30 mai – intervalul orar 14.00 – 19.00.

”Persoanele care doresc să-şi testeze gratuit glicemia sunt rugate să nu mănânce cu două ore înainte de a veni la spital. Persoanele care se vor adresa spitalului pentru acestă acțiune vor beneficia gratuit de următoarele servicii – fără bilet de trimitere, fără programare: determinare de glicemie, măsurători antropometrice (Greutate, înălțime, circumferința abdominală etc), măsurători de tensiune, informare privind factorii de risc, prevenția și managementul bolii, recomandări privind un stil de viață sănătos”, a informat Biroul de presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Scopul campaniei de testare gratuită a glicemiei ”Prevenția începe cu un gest simplu!” este educarea şi informarea populației, pentru a conștientiza și a înţelege faptul că diabetul nu este cel mai grav lucru care li se poate întâmpla, ci că alegerile lor, din momentul diagnosticării, le vor decide drumul.

”Pot să se îngrijească şi să traiască o viaţă normală sau pot să îşi ignore condiţia şi să-şi agraveze starea de la an la an. Diabetul zaharat este o boală cronică, asimptomatică în faza incipientă, astfel încât poate trece neobservată o lungă perioadă de timp. Deseori, diabetul zaharat este diagnosticat odată cu apariția unei complicații (retinopatie diabetică, polineuroaptie diabetică, boală renală cronică, etc.). Diagnosticarea precoce și instituirea promptă a tratatamentului sunt esențiale pentru prevenirea apariției complicațiilor. Educația nutrițională reprezintă un pilon cheie în menținerea controlului glicemic și ponderal pe termen lung”, a mai informat sursa citată.

