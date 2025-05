Echipa Levi’s, câștigătoarea a campionatului OLD BOYS +38

Joi seara s-a scris ultima pagină a ediției de primăvară a campionatului de minifotbal Old Boys +38, cu un duel între marile rivale ale sezonului: Valencia și Levi’s, echipe aflate la egalitate de puncte în fruntea clasamentului. Într-o atmosferă competitivă sub privirile publicului, echipa Levi’s s-a impus cu 1-0 în meciul de baraj, devenind astfel noua campioană a competiției.

După cum spun chiar organizatorii, jucătorul meciului a fost portarul echipei Levi’s, Adrian Dogaru, care a avut mai multe parade senzaționale, păstrând poarta intactă. Singurul gol al partidei a fost marcat de Cristian Murar, jucătorul formației Levi’s, care a înscris decisiv și a încheiat campionatul cu o performanță remarcabilă: 20 de goluri în 13 meciuri, marcând în 12 dintre acestea, fiind ales astfel, cel mai bun jucător al campionatului.

Deși nu a reușit să își lase amprenta pe tabela în partida decisivă, Robert Dulan de la Valencia a dominat ierarhia marcatorilor pe tot parcursul sezonului, încheind campionatul cu un total de 26 de goluri, obținând la final titlul de Golgeter. Cel mai bun portar al campionatului a fost ales Claudiu Cucuiet de la Valencia, care și în acest acest meci a avut o prestație foarte bună.

Potrivit organizatorului campionatului, Ungvári Loránt, o altă performanță este a jucătorilor Răzvan Ștefan și Alin Mureșan care au bifat o dublă reușită, cucerind trofee în campionatele de primăvară organizate în Weekend atât cu echipa Levi’s la Old Boys +38, cât și cu echipa Gombos Security la Weekend 7+1. De asemenea, meciul a fost condus de arbitrul Rusu Cristian , care este arbitrul principal in campionatul Old Boys +38 și care a avut prestații foarte bune pe tot parcursul campionatului recent încheiat.

Din echipa învingătoare, condusă de antrenorul Varo Gyula, fac parte următorii sportivi: Bokor Janos, Bordi Sandor, Radu Bruzlea, Budai Jozsef, Dogaru Endre, Duka Szilard, Frincsan Barna, Frincsan Szilard, Gombos Attila, Gombos Csaba, Istvanfi Botond, Kecskes Jozsef, Olimpiu Moldovan, Cristian Murar, Alin Mureșan, Claudiu Popescu, Remus Roman, Tudor Rusu, Cosmin Samsudean, Cristian Șopterean, Razvan Ștefan, Szombat Lajos, Ioan Uifălean, Dorel Vaida și Varo Gyula.

Clasamentul competiției:

1. Levi’s

2. Valencia

3. Arsenal

4. Sonis

5. Amicus

6. Rapid

7. Espanyol

8. ASA

9. Real

10. Bastia

11. Como

12. Ajax

13. AC Milan

Echipa Levy`s

Echipa Valencia

Echipa Arsenal

Echipa Sonis

Diana CĂRBUREAN