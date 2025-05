Workshop susținut de o asistentă medicală cu 17 ani experiență în SUA

UMFST G.E. Palade Târgu Mureș și American Corner Târgu Mureș organizează luni, 26 mai 2025, în intervalul orar 8:15 – 10:00, la sediul American Corner Târgu Mureș de pe strada Primăriei nr. 2, workshopul „Bridging Borders: A Nursing Journey from Romania to the USA – Language and Cultural Insights for Healthcare Professionals”, susținut de Hajnal Bano, asistentă medicală cu 17 de ani experiență în SUA.

Workshopul va începe cu o prezentare a experienței americane și va continua cu activități pe următoarele teme: studiu de caz comparativ: România vs. SUA în practici medicale; comunicarea cu pacientul în limba engleză; expresii medicale uzuale în engleză și slang medical american; șocul cultural, barierele lingvistice și adaptarea profesională; tur virtual al unei zile tipice într-un spital american și „Cultural Dos and Don’ts”.

Coordonatorul evenimentului este lector univ. dr. Nicoleta Marcu de la Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”.

(D.C.)