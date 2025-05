Elevi ai Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș, rezultate excelente la concursul „English Challenge”

Două eleve ale Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș s-au evidențiat, recent, la Concursul Județean de Limba Engleză „English Challenge”, organizat de Școala Gimnazială „George Coșbuc” din Târgu Mureș.

Astfel, Maya Mornea și Sofia Balint, eleve în clasa a IV-a C, au obținut Mențiunea II, respectiv Mențiunea III, confirmând nivelul ridicat de pregătire și seriozitatea cu care au tratat competiția.

Alți elevi care au reprezentat cu cinste Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș: David Ungur și Tudor Suciu (clasa a III-a C), Luca Man (clasa a V-a C), Andrei Grigore, Matias Băbuț, Tudor Gheaja, Karl Mărică (clasa a V-a A), Mihai Cristian Cândea și Andrei Ciprian Stoica (clasa a VI-a A).

Aceștia au fost pregătiți de către profesoarele Mihaela Stoica, Leila Bolat și Raluca-Ionela Chertes, care le-au fost alături în procesul de pregătire, oferindu-le sprijin constant și îndrumare atentă.

”Concursul a fost mai mult decât o competiție: o ocazie reală pentru elevi de a-și testa cunoștințele și de a învăța într-un context stimulativ. Felicitări tuturor elevilor pentru efortul depus și profesorilor coordonatori pentru implicarea lor! Rezultatele obținute sunt dovada unei munci bine făcute”, a informat prof. Mihaela Stoica.

(Redacția)