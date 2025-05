Lecție de viață și antreprenoriat pentru viitorii lideri de la Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Târgu Mureș

Fundația Romanian Business Leaders (RBL), prin proiectul Vreau să fiu Antreprenor (VSFA) și filiala RBL Mureș, a adus, în urmă cu câteva zile, în fața a 140 de elevi de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș, o poveste reală despre curaj, muncă și viziune antreprenorială. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Colegiul Județean al Elevilor Mureș, în Sala Festivă a colegiului, și l-a avut ca invitat special pe antreprenorul târgumureșean Constantin (Toni) Ungureanu, fondatorul Seiv Instal, una dintre cele mai importante companii locale în domeniul climatizării și ventilației.

De la student fără resurse la lider de business

Toni Ungureanu a vorbit deschis despre traseul său profesional, presărat cu eforturi constante, autodisciplină și alegeri curajoase.

„Am pornit de la zero. Am muncit pentru fiecare leu, am pus în practică teoria învățată la școală și am învățat continuu. Banii trebuie să fie o consecință a muncii, nu un scop în sine”, le-a transmis el elevilor, subliniind importanța echilibrului dintre educația formală și experiența practică.

Cu o carieră începută din timpul facultății, Toni a intuit rapid oportunitățile din piață și a avut curajul să le transforme în proiecte. A învățat marketing direct din teren, într-o perioadă fără rețele sociale, iar denumirea firmei sale a fost inspirată de echipa de Counter Strike din care făcea parte. A visat să conducă cea mai mare companie din domeniul său și a reușit.

Antreprenoriatul: între pasiune și responsabilitate

„Eu nu merg la muncă. Fac ce îmi place. Dimineața abia aștept să ajung la birou”, a spus Toni, conturând imaginea unui antreprenor care își trăiește misiunea cu pasiune. A recunoscut însă că acest drum vine la pachet și cu sacrificii, iar succesul nu ar trebui să compromită echilibrul vieții personale. În același ton autentic, le-a transmis tinerilor un sfat practic: „Cel mai bun consultant financiar în România este banca.”

Întâlnirea a fost o veritabilă sursă de inspirație pentru elevii prezenți, o lecție vie despre ce înseamnă perseverența, adaptabilitatea și curajul de a construi un drum propriu în viață.

VSFA Summit Transilvania, pe 4 iunie

Evenimentul face parte din misiunea asumată de comunitatea Romanian Business Leaders de a susține educația antreprenorială nonformală în rândul tinerilor. Următorul pas în acest demers este VSFA Summit Transilvania, care va avea loc pe 4 iunie, la Teatrul Național Târgu Mureș. Sunt așteptați peste 600 de participanți – elevi, studenți, mentori și lideri din mediul de business românesc – pentru o zi dedicată ideilor, inspirației și viitorului.

Proiectul Vreau să fiu Antreprenor aduce în fața tinerilor modele reale de reușită și își propune să contribuie activ la formarea noii generații de antreprenori și inovatori ai României.

Despre Romanian Business Leaders

Fundația Romanian Business Leaders este o organizație a antreprenorilor și intraprenorilor imparțială, nepartizană, care dezvoltă proiecte cu impact social și care susține o societate bazată pe democrație liberală, integrată pe deplin și solidară cu familia sa europeană. RBL este vocea și vehiculul de acțiune al liderilor din mediul privat de business și din cel asociativ pentru dezvoltarea unei Românii în care generațiile viitoare să își dorească să trăiască. Misiunea RBL este ca România să devină o țară mai bună, protejând piața liberă pentru afacerile responsabile și, în felul acesta, pentru toți românii. Totodată, RBL își asumă rolul de a susține contribuția României la performanța economică a Uniunii Europene. Proiectele Fundației se subscriu celor trei domenii pe care comunitatea RBL le consideră importante pentru dezvoltarea societății: antreprenoriat, educație și bună guvernare. Mai multe detalii pe www.rbls.ro.

Despre Vreau să fiu Antreprenor

Vreau să fiu Antreprenor este un proiect Romanian Business Leaders și aduce în fața tinerilor români antreprenori de care au reușit în afaceri, și care să le devină modele de succes. Misiunea VSFA este să sprijine dezvoltarea următoarei generații de antreprenori și inovatori ai României. Mai multe detalii, pe www.vsfa.ro.

