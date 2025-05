Anunț licitație

C.I.I.-LIAHU DORU organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri ce sunt in proprietatea S.C. PLAT MIX S.R.L. CUI 16394831, cu sediul social în Sat Livezeni, Comuna Livezeni, Str. Principala, Nr.10A, Judet Mureş: I. Bunuri mobile având ca preț de pornire la licitație de 10% din valoarea de evaluare: 1. Ruletă electronică cu 8 posturi tip Alfastreet R8, 8.243 Lei Lei fără TVA 2. Sistem Jackpot tip Mystery, 79,00 Lei fără TVA 3. Grilaj lamella electrica, 82,00 Lei fără TVA II. Bunuri mobile având ca preț de pornire la licitație de 80 % din valoarea de evaluare: 1. Aparat de joc hotspot platinum Serie 04103, 04104 an 2008, 2 buc, 4.620,00 lei exclusiv TVA/buc 2. Aparat de joc hotspot Serie 05654, an 2008, 1 buc, 3.164,00 lei exclusiv TVA/buc 3. Aparat de joc hotspot platinum Serie 09368, 09369, 09370, 09371, 09372, 09373, 09374, an 2015, 7 buc 7.107,65 lei exclusiv TVA/buc 4. Aparat de joc hotspot, Seria 02708, 02709, 03711, 03713, 03715, 03716, 03719, 03720, 03717, 03721, 03924, 03925, 03926, an 2007, 13 buc, 3.013,60 lei exclusiv TVA/buc 5. Aparat de joc hotspot platinum, seria 03055, 03722, 03724, an 2007, 3 buc, 4.400,00 lei exclusiv TVA/buc. Licitaţia va avea loc în 05.06.2025, ora 11:00, la sediul C.I.I. Liahu Doru din, Loc. Botosani, Str. 1 Decembrie nr.47, jud. Botoşani. Persoanele interesate vor achiziţiona contra cost caietul de sarcini cu toate informaţiile necesare de la sediul lichidatorului judiciar. În cazul neadjudecării licitaţia se repetă de trei ori la un interval de două săptămâni, ora şi locul sunt aceleaşi, respectiv: 19.06.2025, ora 11:00; 03.07.2025, ora 11:00; 17.07.2025, ora 11:00. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face licitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei; Relaţii la tel.0231.531.000, www.licitatii-insolventa.ro.