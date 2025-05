Cum îți poți finanța dezvoltarea afacerii în 2025? Vino la conferința de la Târgu Mureș, pe 4 iunie!

După conferințele de succes organizate în Constanța, Galați, Brăila, Suceava și Iași, unde peste 600 de antreprenori au participat pentru a descoperi cele mai bune soluții de finanțare și dezvoltare a afacerii, Goodwill Consulting continuă seria evenimentelor dedicate IMM-urilor și ajunge la Târgu Mureș, pe 4 iunie 2025.

Într-o perioadă în care costurile cresc, presiunea pentru modernizare e tot mai mare, fondurile nerambursabile rămân una dintre cele mai sigure și eficiente surse pentru investiții în mediul de afaceri românesc.

2025 vine cu o fereastră reală de oportunitate pentru IMM-uri. Sunt lansate și urmează să fie lansate mai multe programe de finanțare care pot acoperi o gamă largă de investiții: achiziție de echipamente, digitalizare, eficiență energetică, extindere, inovare sau automatizare.

Pentru a înțelege exact ce poți accesa și cum, te invităm la conferința „Oportunități de finanțare nerambursabilă & digitalizare pentru dezvoltarea IMM-urilor”, organizată în Târgu Mureș pe 4 iunie 2025, la Business Hotel Conference & Spa 4*, sala Grand Conference Hall, începând cu ora 16:00.

Evenimentul este organizat de Goodwill Consulting, în parteneriat cu Network One Distribution (NOD) și BRD Groupe Société Générale – companii care susțin activ digitalizarea, modernizarea și finanțarea inteligentă a mediului de afaceri românesc.

De ce să participi?

Pentru că vei primi informație esențială, explicată clar, despre cum poți accesa finanțări nerambursabile în 2025. Nu vei auzi teorie, ci exemple concrete, pași practici și răspunsuri la întrebările reale ale antreprenorilor, direct de la consultanți cu experiență și parteneri tehnologici care cunosc terenul.

Este o oportunitate excelentă să:

Descoperi ce finanțări sunt disponibile pentru compania ta, chiar acum



Înțelegi ce investiții sunt eligibile și cum te poți încadra



Primești informații despre condiții de accesare, punctaj și termene



Afli cum poți folosi fondurile pentru a investi în dezvoltare, fără să pui presiune pe cashflow

Agenda evenimentului – 4 iunie 2025

📍 Locație: Business Hotel Conference & Spa 4*, Târgu Mureș

⏰ Ora de începere: 16:00

📝 Participarea este gratuită, cu înscriere prealabilă aici:

👉 Formular de participare

Program orientativ:

15:30 – 16:00 -> Welcome coffee

16:00 – 16:10 -> Auditul financiar în proiectele cu finanțare nerambursabilă: Cum să previi corecțiile financiare și să asiguri succesul, Valentina Vozniuc, Business Community Manager, Expert Mind Centrul de Afaceri Expert Mind

16:10 – 16:25 -> Accelerarea digitalizarii in sectorul privat prin PR, Răzvan Suciu, Junior Customer Business Manager, Network One Distribution (NOD)

16:25 – 16:35 -> Soluții de finanțare pentru IMM-uri, Codruța-Vanda Ghișoiu, Expert Regional Departament Fonduri Europene, Programe Nationale si Parteneriate BRD Groupe Société Générale

16:35 – 17:35 -> Oportunități de finanțare 2025: criterii de eligibilitate și selecție, activități finanțabile și pașii necesari pentru accesarea fondurilor, Gălățan Răzvan, Director Operațional Goodwill Consulting

17:35 – 18:35 -> Networking

Cine poate participa?

Evenimentul se adresează:

Antreprenorilor și managerilor de IMM-uri



Reprezentanților companiilor care vor să investească în modernizare



Firmelor care pregătesc proiecte și caută surse de finanțare



Persoanelor care vor să înțeleagă mai bine mecanismele fondurilor europene



Despre organizatori

Goodwill Consulting este una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru fonduri nerambursabile din România. Cu peste 17 ani de experiență, a sprijinit mai mult de 3.500 de clienți în atragerea de peste 800 de milioane de euro pentru investiții în dezvoltare, modernizare și inovație. Printre clienții săi se numără companii precum Vel Pitar, Boromir, Râureni, Heineken, Continental, Michelin, Holcim, Pakmaya, Autonet, Nett Front, Emerson și Printmasters, cu proiecte de succes care au contribuit la dezvoltarea lor pe piață.

Network One Distribution (NOD) este principalul distribuitor de soluții IT&C din România, un partener de încredere pentru companiile care vor să integreze tehnologia în procesele de business – fie prin echipamente, infrastructură, securitate sau soluții digitale complete.

Dacă vrei să înțelegi cum îți poți finanța investițiile și să faci alegeri informate pentru dezvoltarea companiei tale în 2025, te așteptăm la Târgu Mureș, pe 4 iunie.

🎯 Înscriere gratuită (locuri limitate):

