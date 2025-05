Descoperă Near Mage, jocul handcrafted din Transilvania creat de un cuplu de gameri

Dacă ți-e dor de aventură, magie și ai chef și de-un vibe unic transilvănean, atunci ține-te bine, pentru că pe 27 mai 2025 se lansează Near Mage, un joc care promite să-ți dea peste cap orice așteptare. Și nu, nu e doar un joc, ci are în el și povestea a doi oameni pasionați, Liviu Boar și Camelia Cuibuș, cuplul din Târgu-Mureș care a pus suflet și talent în acest proiect 100% românesc, 100% original și 100% meșteșugit manual.

De la Reea la Stuck in the Attic: povestea unei echipe de poveste

Liviu și Camelia s-au întâlnit la Reea, undeva la granița dintre pixeli și cafele, și au transformat chimia lor într-un parteneriat creativ care a parcurs drumul de la colegi, la parteneri în proiect, parteneri în viața reală, iar ultimul pas a fost parteneri în antreprenoriat. Așa s-a născut Stuck in the Attic, studioul indie care a dat lovitura cu „Gibbous – A Cthulhu Adventure”. Dacă l-ai jucat, știi deja cât de buni sunt la poveste și la atmosferă. Iar acum se pregătesc să lanseze Near Mage – a doua lor producție majoră.

Magia începe în Transilvania

De ce e Near Mage special? Adică de ce e special pe lângă faptul că e produs la Târgu-Mureș. Păi are 10.500 de replici înregistrate, fiecare cu voce umană, 100% AI-free. Apoi fiecare element e handmade: grafică, animații, implementare, totul fără scurtături, doar pasiune și talent. Apoi decorul principal e inspirat din Sighișoara, așa că vei explora virtual una dintre cele mai faine cetăți din România și chiar din Europa. În fine, e și primul joc de acest tip făcut vreodată de un studio românesc, deci vorbim despre „breaking new ground” în industrie.

Story cu accente de coming-of-age și o tușă de mister

Povestea te pune în pielea unei fete de 19 ani din SUA, proaspăt absolventă de liceu, care primește o scrisoare misterioasă de la străbunica ei din Sighișoara. Află că are legături cu un Institut de Magie și de aici lucrurile o iau razna, dar în stil bun. Narativul e presărat cu umor, magie, referințe geeky și tot ce ai putea să-ți dorești de la un joc făcut cu suflet și atenție la detalii.

De ce trebuie să-l pui pe wishlist?

Pentru că rar mai găsești atâta pasiune și muncă într-un joc indie. Near Mage nu e doar un adventure, e dovada că și în România se pot face titluri memorabile, chiar și pe terenuriunde nimeni încă nu a încercat. Liviu și Cami s-au implicat total, de la primul pixel la ultima replică înregistrată. Așa că dacă te-am făcut curios, notează-ți data lansării: 27 mai 2025. Adaugă Near Mage la wishlist pe Steam (https://store.steampowered.com/app/1685870/NearMage/) și pregătește-te să descoperi Transilvania magică, reimaginată într-un mod cum nu ai mai văzut până acum. Poveste nouă, decor fresh, creatori pasionați și… ce mai, ne vedem la Sighișoara, în lumea magică creată de Stuck in the Attic!