Silvana Negruţiu, Premiul UNITER pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar

Nominalizată la categoria ”Cea mai bună actriţă în rol secundar”, târgumureșeana Silvana Negruţiu a câștigat în acestă seară Premiul UNITER pentru rolurile Mama şi Naratoare din spectacolul „Părinţi”, dramatizare după romanul Dianei Bădica, scenariul dramatic Diana Bădica și Cristian Ban (cu contribuția actorilor), regia Cristian Ban, scenografia Andreea Săndulescu, Teatrul Metropolis Bucureşti.

La categoria ”Cea mai bună actriţă în rol secundar”, alături de Silvana Negruţiu au mai fost nominalizați Romaniţa Ionescu – Trilogia memoriei, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, Tatiana Ionesi – Zi de bucurie, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, Mirela Pană – Incendii, Teatrul de Stat Constanţa și Camelia Pintilie – Mândrie şi prejudecată (un fel de), Teatrul Excelsior Bucureşti.

„Sper, din suflet, ca educația și cultura să nu mai fie la coada listei de priorități pentru țara noastră, pentru că e atât de vizibil cât de mult se poate degrada o societate în momentul în care educația și cultura sunt ignorate sau vitregite. Mulțumesc UNITER, mulțumeșc juriului, mulțumesc părinților mei, fratelui meu, prietenilor mei care sunt îngerii mei păzitori. Și, desigur, mulțumesc foarte mult echipei minunate de la spectacolul Părinți, Teo, Maria, Vizante, Vlad, David, Cristi, Diana, Andreea, Nora și toată echipa tehnică. Fără voi, doamna Negrilă nu ar fi avut nici ce să plângă, nici ce sa cânte, nici ce să tacă. Premiul ăsta este al nostru, al tuturor. Vă mulțumesc foarte mult!”, a spus actrița Silvana Negruţiu imediat după primirea premiului.

Rol terapeutic

„Un premiu UNITER pentru o actriță reprezintă o recunoaștere și o mare bucurie până la urmă. E foarte frumos să simți că ești validat ca artist și că cineva observă munca ta dincolo de reacția imediată, emoțiile pe care le simți în mod normal ca spectator la un spectacol. Despre rolul din spectacolul Părinți, este unul sfâșietor care în mod paradoxal a devenit un rol terapeutic aproape pentru mine. Am ajuns datorită lui să-mi înțeleg mai bine proprii părinți și propriile dinamici din familia mea și din familiile celor din jur. E povestea tuturor celor care au copilărit în anii 80 și în anii 90, perioada de tranziție a României și eu sunt o reprezentantă a celor care au copilărit atunci. Acțiunea are loc în orașul Slatina, dar, după cum spun tot timpul, poate fi orice oraș din România”, a precizat Silvana Negruțiu.

Cum arată teatrul astăzi?

„Mi se pare că teatrul de azi are foarte mult curaj. Teatrul românesc a avut întotdeauna mult curaj și mi se pare ca are în continuare mult curaj, ceea ce e foarte important. Ee foarte bine că există toate categoriile de spectacol, adică toate tipurile de public își găsesc un loc în teatrele din București, de stat sau independente. Și asta e mare lucru. Nu știu să fac o comparație acum neapărat între cum era în trecut și cum e acum. Eu am avut șansa să lucrez în paralel și în teatre de stat la spectacole mai mari, cum se spune, și în teatre independente, în spectacole cu teme politice și sociale și atunci pentru mine a fost un întreg, așa s-au îmbinat foarte bine lucrurile. În ce privește teatrul ca și statut, este o luptă continuă, aproape de subzistență pentru cultura românească, adică 0,07% e mai aproape de 0 decât de 1, care e oricum foarte puțin. Sper din suflet, după cum spuneam și pe scenă, să nu mai fie la coada listei cultura și educația”, a spus Silvana Negruțiu.

Ediția din acest an a Galei UNITER este găzduită de Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Pentru această ediţie, juriul naţional de nominalizări a fost format din criticii de teatru Daria Ancuţa, studentă în anul III la Teatrologie, Doru Mareş, filolog, şi Maria Zărnescu, teatrolog.

Foto: UNITER

(Redacția)