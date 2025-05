Liderul Forța Dreptei Mureș, fan Nicușor Dan: ”România nu-și mai permite să piardă elitele”

Liderul Partidului Forța Dreptei Mureș, Mihai-Dan Farcaș, a participat luni, 26 mai, la recepția organizată la Palatul Cotroceni din capitală, cu prilejul depunerii jurământului de Președinte al României de către Nicușor Dan.

”Astăzi am fost martor la un moment cu adevărat important pentru România: investirea președintelui Nicușor Dan – un om care a dovedit prin muncă, tăcere și performanță că excelența e posibilă și în această țară. Un fost olimpic internațional, medaliat cu aur la matematică, devine președinte. E un semnal puternic, nu doar pentru copiii și tinerii care muncesc în fiecare zi pentru un vis, ci și pentru cei care muncesc onest în fiecare zi: România are nevoie de voi! România are nevoie de noi, cei care facem, nu care ”fugem” și ”strigem”! Într-o lume tot mai competitivă, România nu-și mai permite să piardă elitele. Trebuie să le susținem aici, acasă, dar și oriunde îi duce viața! Avem nevoie de unitate, nu de vrajbă. De încredere, nu de ură. Viitorul nostru nu se clădește cu lozinci și certuri, ci cu modele, valori și muncă cinstită. Și acum, avem modele!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Mihai-Dan Farcaș.

În aceeași postare, liderul Forța Dreptei Mureș a făcut un apel la unitate: ”Haideți să fim parte din această schimbare – să construim împreună o Românie care contează și în Europa, și în lume. O Românie care își prețuiește oamenii valoroși, de la mic la mare. Să fim uniți. Să susținem performanța. Să alegem construcția, nu dezbinarea!”.

