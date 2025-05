Raluca Modiga, pasiune pe portativ

Pentru Raluca Modiga, muzica a început acasă – printre vocile familiei, sunetele zilnice și bucuria de a cânta împreună. Acolo s-a născut o pasiune care, în timp, a devenit parte din identitatea ei. Haideți să descoperim împreună universul Ralucăi, pe care îl redă în sunete. Ea este elevă în clasa a XI-a B, profil științe ale naturii, la Colegiul Național ,,Mircea Eliade” din Sighișoara. Acest interviu m-a făcut să înțeleg cât de importantă este muzica în viața ei.

„Simțeam că muzica mă face fericită”

Când am întrebat-o de când face muzica parte din viața ei, Raluca și-a amintit cu drag:

„Pot spune că de la vârsta de doi-trei ani. Părinții îmi povestesc că am început să fredonez melodii chiar înainte să pot vorbi clar. A fost ceva natural, instinctiv. Simțeam că muzica mă face fericită, deși nu înțelegeam în acea vreme de ce.”

Mi-a spus că familia sa a avut un rol foarte important în apropierea ei de arta sonoră, cu ajutorul căreia și-a descoperit pasiunea.

„Mama obișnuia să cânte la pian și eu o ascultam cu uimire. Totodată, fratele meu mai mare studia muzica, iar eu am fost fascinată de cărțile lui. Curiozitatea m-a determinat să cunosc frumusețea muzicii. Atmosfera de acasă era plină de sunet și emoție, ceea ce m-a inspirat profund. Țin minte că am participat în 2024 la un concert alături de fratele meu, în Sala mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș. Ceea ce m-a emoționat cel mai tare a fost faptul ca oamenii au aplaudat îndelung, înainte de sfârșitul interpretării piesei.”

Fratele Ralucăi, David Modiga, a absolvit Liceul de Arte din Târgu Mureș, iar în prezent studiază vioara la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Grupul vocal „Angelis”

M-a interesat să aflu de când a făcut parte dintr-un cor și ce a însemnat asta pentru ea.

„În clasele primare, la 7 ani, am început să cânt în cor, iar asta a fost o experiență diferită față de ce trăisem până atunci. Mai cântasem în fața oamenilor, dar cântatul în cor a fost diferit. De aproximativ 5 ani fac parte din grupul vocal „Angelis”, care a avut proiecte naționale. Astfel, am avut ocazia să cunosc diferite tipologii de persoane, cu care am avut conexiuni, iar cu unele persoane am legat prietenii strânse care se vor menține.”

„Este ca un medicament pentru suflet”

Conversația noastră a ajuns la tema creației muzicale, moment în care am întrebat-o dacă a compus la pian.

„Desigur, câteodată îmi vine natural să creez. Am compus chiar și pentru un trailer realizat în cadrul Boovie (festival național de book-trailere), la care am participat alături de colegii mei și de doamna dirigintă. A fost o experiență interesantă, având ocazia să îmbin muzica cu povestea.”

Mi-a împărtășit cât de profundă este legatura ei cu această vocație, atât prin clapele pianului, cât și prin voce.

„Este ca un medicament pentru suflet. Văd muzica asemenea unei arte prin care pot transmite altora trăiri și emoții. De fiecare dată când cânt, simt o liniște interioară, eliberare și pace. “ explică Raluca.

Tânăra a declarat, la final, faptul că se regăsește în vorbele lui Victor Hugo: „Când cuvintele nu mai pot exprima ceea ce simțim, muzica vorbește.” Pot spune că interviul a fost o dovadă vie că muzica poate modela destine, aducând lumină, echilibru și sens în viața celor care o simt cu adevărat.

Raluca spune că dezvoltarea ei muzicală se datorează părinților și profesorilor care au îndrumat-o pe drumul muzicii. A studiat la școala de muzică „Miron Neagu” din Sighișoara, începând din clasa întâi teoria muzicală cu sprijinul doamnei profesor Ioan Daniela, iar din clasa a 3-a, a ales să pătrundă în taina claviaturii. Este profund recunoscătoare celor care i-au modelat gândirea.

A consemnat Simina Teșculă, elevă a clasei a XI-a B de la Colegiul Național ,,Mircea Eliade” din Sighișoara

Interviu realizat în cadrul proiectului „Tineri debutanți în arte și comunicare”, organizat de Asociația Culturală a Festivalurilor și Conferințelor din Transilvania, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș