Continental Hotels lansează Apelul de Proiecte „Hotelul ca intersecție între oameni” – un program de sprijin pentru idei creative și inițiative independente

Continental Hotels, cel mai extins lanț hotelier românesc, lansează Apelul de Proiecte „Hotelul ca intersecție între oameni” – un proiect dedicat inițiativelor culturale, sociale sau educaționale care contribuie la dezvoltarea comunităților locale.

Inițiativa oferă câștigătorului cazare și mese gratuite pe parcursul unui an de zile, în oricare dintre hotelurile Continental Hotels din țară, pentru a-i permite să se concentreze pe creșterea propriei idei într-un mediu stabil, confortabil și plin de oportunități.

„Credem că ideile bune au nevoie, uneori, doar de un pic de susținere ca să prindă contur. Prin acest proiect, vrem să oferim exact acel spațiu – fizic și simbolic – în care cineva să poată construi, crea, începe. Punem la dispoziție ce știm noi mai bine: ospitalitate, confort, mobilitate. De restul se ocupă viziunea și determinarea fiecărui participant. Ne dorim să vedem proiecte curajoase, diferite și inovative – și să le sprijinim să ajungă cât mai departe”, declară Radu Enache, Președinte-Director General Continental Hotels.

Programul se adresează tuturor celor care simt că au „ceva de spus” – de la creatori și antreprenori la artiști, freelanceri sau oameni care vor să transforme un vis sau un hobby într-o inițiativă concretă. Nu există restricții tematice: pot fi idei din domenii precum educație, tehnologie, cultură, antreprenoriat social, artă, sustenabilitate etc.

Nu este necesar ca proiectul să aibă legătură cu industria hotelieră – Continental Hotels își asumă doar rolul de facilitator, punând la dispoziție infrastructura și susținerea de care o idee are nevoie pentru a prinde contur.

Ce oferă Continental Hotels

Câștigătorul selecției va beneficia de cazare gratuită pe parcursul unui an în oricare dintre hotelurile rețelei Continental Hotels din România, mese asigurate în restaurantele hotelurilor, posibilitatea de a lucra din locații multiple în funcție de nevoile proiectului, precum și de vizibilitate națională și sprijin în promovarea inițiativei.

Toate proiectele înscrise vor fi evaluate de un juriu format din reprezentanți ai Continental Hotels, în două etape: o evaluare individuală pe baza unei grile de punctaj și o discuție comună în care va fi selectat proiectul câștigător.

„Selecția câștigătorului va fi un proces riguros și transparent, bazat pe criterii clare care reflectă nu doar originalitatea ideii, ci și impactul real pe care aceasta îl poate avea. Ne dorim să identificăm inițiative autentice și sustenabile, care contribuie la îmbogățirea vieții culturale și sociale locale, iar prin jurizarea în două etape, vom asigura o alegere echilibrată și obiectivă, care să aducă valoare atât celor implicați, cât și comunității”, continuă Radu Enache, Președinte-Director General Continental Hotels.

Înscrierea se face online, prin completarea formularului disponibil pe site-ul Hotelul – ca intersecție între oameni – Apel de proiecte. Aici candidații vor încărca o descriere clară a proiectului, obiectivele acestuia, publicul țintă, planul de implementare și impactul estimat. Data limită pentru depunerea proiectului este 16 iunie 2025.

Despre Continental Hotels

Continental Hotels SA are o tradiție de 34 de ani pe piața turistică din România. Încă de la început, viziunea companiei a fost să fie un brand hotelier de referință pentru români. Continental Hotels este cel mai mare lanț hotelier românesc ce acoperă piața de lux, business și economy, oferind, în același timp, o gamă completă de servicii și pentru segmentul MICE.

Portofoliul Continental Hotels cuprinde următoarele branduri hoteliere proprii: Grand Hotel Continental (5 stele), Continental Forum (4 stele), MyContinental (3 stele), Continental (3 stele), Hello Hotels (2 stele) precum și cele de food & beverage: Concerto Restaurant, Balkan Bistro, Bistro Continental, Mondo Restaurant, MyBistro, Victoria Club, Tekaffe, Cofetăria Continental.

Orașele în care Continental Hotels este prezent sunt: București, Arad, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Oradea, Sibiu, Suceava și Tîrgu Mureș totalizând 1754 de camere în 12 unități hoteliere.

Pentru mai multe informații, vizitați: www.continentalhotels.ro.