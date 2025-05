UMFST Târgu Mureș, parteneriat nou, cu 11 universități europene

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș a încheiat un Memorandum de colaborare (MoU) cu 11 universități în cadrul Alianței universităților europene DIVERSE – Digital and Innovative Venture Science Education for Resilient and Sustainable Entrepreneurship.

Potrivit informațiilor furnizate de către Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, acordul de colaborare are ca scop formalizarea angajamentului de cooperare pentru activități de internaționalizare, educație și cercetare: mobilități pentru studenți, cadre didactice și cercetători, dezvoltarea de cursuri și programe de studii comune, precum și participarea în proiecte cu finanțare europeană.

”Din anul 2024, UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș face parte din Alianța DIVERSE și formează alături de parteneri un spațiu de cunoaștere și cercetare cu peste 150.000 de studenți și 15.000 de cadre didactice. Proiectul Alianței, care își propune să devină rețeaua de referință a universităților europene pentru venture science, a primit din partea Comisiei Europene distincția ”Seal of Excellence”, ca recunoaștere pentru calitatea proiectului propus”, a subliniat Prof. Dr. Leonard Azamfirei (foto).

Alianța este formată din: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Algebra University (Croația), PXL University of Applied Sciences and Arts (Belgia), Fundacion Universidad Europea Del Atlantico (Spania), Rosenheim Technical University of Applied Sciences (Germania), Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Germania), Griffith College (Irlanda), SMK University of Applied Social Sciences (Lituania), Satakunta University of Applied Sciences (Finlanda), Istanbul Beykent University (Turcia), Universidade Autonoma de Lisboa (Portugalia), Windesheim University of Applied Sciences (Țările de Jos).

