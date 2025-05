VIDEO – Glicemia sub lupă! Trei zile dedicate prevenției diabetului la Spitalul de Urgență Târgu Mureș

În perioada 28–30 mai, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş desfășoară o amplă campanie de testare gratuită a glicemiei, în cadrul unei inițiative de prevenție și educație sanitară menite să atragă atenția asupra pericolului reprezentat de diabetul zaharat. Sub deviza „Prevenția începe cu un gest simplu!”, această acțiune are loc în Cabinetul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, situat în camera 4003 din cadrul spitalului, oferind tuturor celor interesați oportunitatea de a beneficia de testări gratuite fără bilet de trimitere sau programare prealabilă.

Un gest simplu pentru o sănătate pe termen lung

Campania propune nu doar determinarea glicemiei, ci și o serie de servicii complementare, printre care măsurători antropometrice, evaluarea tensiunii arteriale, informare privind factorii de risc și recomandări pentru un stil de viață sănătos. Persoanele interesate sunt rugate să nu consume alimente cu două ore înainte de testare, pentru acuratețea rezultatelor. Programul zilnic de testare este adaptat pentru a răspunde nevoilor diverselor categorii de public: dimineața în data de 28 mai și după-amiaza în zilele de 29 și 30 mai.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Mariana Negoiță, această campanie reprezintă o premieră în ceea ce privește independența organizatorică a evenimentului. „Ceea ce am organizat în această perioadă este o campanie de prevenție și informare. În data de 14 noiembrie am marcat Ziua Mondială a Diabetului printr-o campanie de testare gratuită a glicemiei, în schimb, acum am ales să mergem strict pe partea de prevenție, fără a marca un eveniment anume”, a explicat aceasta, subliniind caracterul proactiv al noii inițiative.

Prevenția ca soluție durabilă în fața unei boli tăcute

Diabetul zaharat este o boală cronică cu implicații serioase asupra calității vieții, însă, așa cum arată specialiștii, diagnosticul nu reprezintă un capăt de drum. Medicul specialist în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, dr. Raluca Bocsak-Pop, cea care coordonează activitățile medicale din cadrul acestei campanii, subliniază importanța informării corecte și a asumării responsabilității personale în fața bolii. „Scopul campaniei de testare gratuită a glicemiei este de a educa și de a informa populația pentru a conștientiza că diabetul este o boală cronică, care, odată diagnosticată și tratată, poate să ofere o viață similară persoanelor care nu sunt diagnosticate cu această boală, diferența fiind dată de modul de alimentare și de tratamentul pe care îl vor urma (pacienții diabetici)”, a explicat aceasta.

Creșterea alarmantă a numărului de cazuri, în special în rândul copiilor, este un semnal de alarmă pe care specialiștii îl trag de mai mulți ani. „În ultimii ani sunt diagnosticați din ce în ce mai mulți pacienți, însă, problema majoră este faptul că diabetul zaharat tip II este diagnosticat și în rândul populației pediatrice, iar acest fenomen de creștere a numărului de diagnosticări la cei mici este cauzat de riscul de obezitate care, din păcate, este și acesta în creștere. Această afecțiune, mai ales în rândul copiilor, pornește de la regimul alimentar dezechilibrat, stresul este, de asemenea, un factor major, dar și sedentarismul. În ceea ce privește județul Mureș, numărul de pacienți diabetici este în continuă creștere”, a adăugat dr. Bocsak-Pop.

Acces gratuit la tratament și sprijin sistemic

În județul Mureș, pacienții diagnosticați cu diabet beneficiază de un sprijin constant din partea sistemului de sănătate, fiind incluși în Programul Național de Sănătate. „În ceea ce privește pacienții diabetici din județul Mureș, aceștia primesc un număr unic de asigurat, fiind o boală care este decontată integral de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin Programul Național de Sănătate”, a menționat medicul specialist, accentuând importanța continuității și accesului echitabil la tratament.

Campaniile de testare precum cea desfășurată în aceste zile sunt esențiale pentru depistarea precoce și reducerea impactului bolii asupra populației. În ciuda provocărilor, interesul publicului pare să crească, ceea ce demonstrează o conștientizare în evoluție. „Aceste campanii sunt menite să informeze și să tragă un semnal de alarmă pacienților. Noi sperăm că le va fi de ajutor. Efectuarea dozării glicemiei și a tensiunii arteriale este obligatorie cel puțin odată pe an. Până acum pacienții mureșeni s-au arătat destul de interesați de aceste tipuri de testări. Sperăm ca până la finalul campaniei să vină și mai multe persoane”, a încheiat medicul Raluca Bocsak-Pop.

Sănătatea începe cu o decizie informată

Campania organizată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș nu este doar o acțiune punctuală, ci o inițiativă cu rol profund educativ, care încurajează populația să adopte un comportament responsabil față de propria sănătate. Prin testări gratuite, informații utile și recomandări personalizate, echipa medicală transmite un mesaj clar: diabetul poate fi ținut sub control, dar numai dacă este depistat din timp și abordat cu seriozitate. Într-un context național în care bolile metabolice afectează tot mai multe categorii de vârstă, campanii precum aceasta devin un sprijin esențial pentru comunitate. Un simplu gest de prevenție poate face diferența între ignoranță și o viață trăită cu echilibru.

Lorena PINTILIE & Diana CĂRBUREAN

VIDEO: