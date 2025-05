VIDEO: ”Mureșul Medical” – Sfaturi de la moașe: pregătirea pentru naștere, provocări pentru îngrijirea nou născutului

Perioada maternității reprezintă una dintre cele mai frumoase experiențe din viața unei femei, dar pe cât de minunată este, pe atât de stresantă poate deveni pe parcursul ultimelor luni de sarcină, pe măsură ce se apropie momentul nașterii. Ce am voie sau nu să fac, ce pot și cât să mănânc, ce activități sunt indicate, ce să conțină bagajul pentru spital și multe alte întrebări se nasc în cele nouă luni de sarcină și la care au încercat să ofere răspunsuri avizate moașele licențiate de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș. Este vorba despre Réka Zolyomi, moașă șefă a sălii de nașteri de la Clinica de Obstetrică Ginecologie din cadrul SCJU Târgu Mureș, fondatoare a programelor Tree of Hope, și Teodora Toncu, moașă tot la sala de naștere de la Maternitatea SCJU Târgu Mureș, ambele fiind invitate în emisiunea ”Mureșul Medical”, din studioul Zi de Zi Live, joi, 22 mai.

Nașterea naturală, promovată

Nașterea este un eveniment semnificativ din viață, care poate avea efecte fizice, emoționale și psihologice profunde asupra femeilor. Deși există progrese în intervențiile medicale, este promovată importanța nașterii naturale, iar moașele joacă un rol crucial în acest demers. Ele promovează și susțin în mod activ nașterea naturală, urmărind să creeze o experiență de naștere sigură și pozitivă pentru femei.

”Ca moașă activă în ultimii 15 ani și văzând nașteri și travalii în fiecare zi, convingerea mea este că majoritatea femeilor care vor să nască natural, pe cale vaginală, pot. Fiziologia permite acest lucru, femeia așa a fost creată și nașterea naturală este un act fiziologic. Totuși, cred că stresul, anxietatea, agitația au efecte negative asupra travaliului, pot crea un blocaj la nivelul sistemului nervos central, observăm că împiedică regularitatea contracțiilor. Contracțiile nu mai sunt atât de eficiente. De aceea, venim cu câteva sfaturi legate de această perioadă. Prima ar fi foarte importantă, din punctul meu de vedere: femeile să aibă încredere în corpul lor, să fie pregătite pentru perioada travaliului, atât pe plan fizic, cât și pe plan psihic. Și ar fi bine să se informeze de la persoane pregătite în acest sens. Astăzi oferta este foarte largă. Multe persoane se declară specialiști în pregătire prenatală, postnatală fără să aibă vreo legătură cu actul medical, cu spitalele, fără să fi văzut diferite situații care pot să apară în perioada travaliului, în cursul expulziei. Aici există un pericol imens fiindcă gravida poate să intre în travaliu cu idei false, ce nu au legătură cu realitatea. (…) Dacă graviduțele vor să fie informate, atunci eu aș sugera să caute o moașă și dacă se poate să caute o moașă care și practică această meserie”, a recomandat Réka Zolyomi. Aceasta a atras atenția și asupra faptului că în cadrul Maternității de la SCJU Târgu Mureș cezarienele sunt efectuate doar în situații în care există indicații adevărate, există probleme din punct de vedere al nou născutului sau al mamei.

Moașa, ajutor pentru gravide și lăuze

Meseria de moașă este una veche, moașa având ”un rol foarte complex în îngrijirea maternă și neonatală”.

”Nu este doar persoana care prinde copilul la naștere, este profesionistul care asigură îngrijirea maternă și neonatală, este în primul rând femeia, este omul care trebuie să fie alături de celelalte femei din comunitate și de familiile acestora. Și de ce spun a familiilor acestora? Pentru că maternitatea este una dintre cele mai frumoase perioade din viața oricărei familii, după părerea mea. Rolul moașei, așa cum spuneam, este unul complex. Moașa are rolul de a se implica în educația sexuală a tinerilor, în planificarea familială, în prevenirea sarcinilor nedorite, are rolul de a urmări parcursul normal al unei sarcini, de a fi acolo alături de femeie în timpul travaliului și al nașterii, informând-o, sprijinind-o, ghidând-o. De ce nu, are rolul de a însoți atât mama cât și nou născutul în perioada postpartum și, sigur, de a asigura consiliere în alăptare”, a descris meseria de moașă Teodora Toncu.

Activitatea în sarcină și alimentația

Pentru a trece mai ușor peste perioada travaliului se recomandă gravidelor să învețe tehnici de respirație, tehnici de relaxare corporală pasivă, bine-venite între două contracții. Mișcarea, activitatea fizică trebuie să fie permanentă în timpul sarcinii, dacă nu sunt contraindicații, respectiv este o sarcină cu risc obstetrical crescut.

”Bineînțeles că nu ne apucăm de gimnastică, dar dacă nu sunt probleme, femeia nu este bolnavă, ea trebuie să rămână activă. Pe de altă parte, să aibă un regim sănătos, echilibrat, variat și întotdeauna subliniez ideea că gravida nu trebuie să mănânce pentru două persoane. Gravida trebuie sa mănânce bine și cât mai diversificat în această perioadă a vieții sale. (…) Ar fi ideal să nu se ia foarte mult în greutate în perioada sarcinii, undeva 12-13 kilograme, maxim. Bineînțeles că asta depinde și de indicele de masă corporală cu care intră femeia în sacină. (…) Și, nu în ultimul rând, consider că este foarte important să vină cu încredere și să aibă încredere în personalul medical care lucrează acolo, care se întâlnește zi de zi cu femei însărcinate, vede travalii, asistă nașteri. De aceea sunt acolo persoanele acestea pregătite, ca să observe dacă intervine vreo problemă. Consider că este important fiindcă atunci poate să se formeze împreună o echipă (între gravidă și personalul medical – n.a.) în perioada travaliului și a expulziei la naștere”, a completat moașa șefă a sălii de naștere de la SCJU Târgu Mureș.

Bagajul pentru maternitate

Una dintre îngrijorările frecvente în rândul gravidelor este bagajul de maternitate, ce trebuie să conțină.

”Consider că în contextul informării corecte intră și acest bagaj de maternitate. Dacă gravida caută o moașă, cu siguranță primește informații legate de acest aspect. În mare aș enumera câteva lucruri pentru mamă: să aibă cel puțin trei cămăși de noapte, papuci, tacâmuri, articole pentru îngrijire personală, doi-trei litri de apă necarbogazoasă pentru perioada travaliului. Și aici este important să știe că nu este necesar să se pregătească cu materiale sanitare. Acelea le avem noi, la spital. Pentru nou născut bagajul trebuie să conțină cel puțin trei-patru body-uri, trei-patru salopete, două păturici, o căciuliță, un pachet de scutece mărime nou născut, articole pentru îngrijirea nou născutului, patru-cinci aleze. Ar fi bine ca bagajul să nu fie foarte, foarte mare”, a recomandat Réka Zolyomi.

Și foarte important, să nu fie uitate actele medicale, adunate în timpul sarcinii, actul de identitate, cardul de sănătate.

Provocări după naștere

Cea mai mare provocare după naștere o reprezintă alăptarea, atașarea copilului la sân, care ”trebuie învățată împreună cu nou născutul și necesită foarte, foarte multă răbdare”.

”Este importantă atașarea corectă și sunt câteva indicii că bebelușul nu s-a atașat corect. Care ar fi acestea? În primul rând mamelonul doare în continuare, pe parcursul alăptării, bebelușuul prinde doar mamelonul și nu prinde din areola mamară, buzele bebelușului sunt retrase, bebelușul este frustrat după ce încearcă să se hrănească, poate că scadă în greutate și mama, ulterior, după câteva zile, săptămâni, observă că acesta nu ia în greutate. Astea sunt semne că nu se atașează bine copilașul. În general, problemele acestea se observă un pic mai târziu, nu chiar în primele zile ale vieții. Leziunile care apar la nivelul mamelonului, în general apar în contextul unei atașări incorecte. Și în primele zile este posibil să existe o sensibilitate la nivelul mamelonului, dar nu trebuie să fie o durere continuă pe parcursul alăptării. De aceea spunem că alăptarea nu trebuie să doară. Dacă totuși este o durere continuă, vom repoziționa copilașul ca să prindă atât mamelonul, cât și o bună parte din areola inferioară, ca să fie atașat cât mai corect”, a explicat Réka Zolyomi în emisiunea ”Mureșul Medical”.

Aceasta recomandă mămicilor să insiste cu alăptarea și să nu recurgă repede la laptele praf deoarece bebelușul se va învăța cu biberonul și va fi greu să se dezvețe ulterior. În plus, dacă bebelușul nu este atașat la sân cantitatea de lapte va scădea, susține moașa, deoarece ”sânul nu mai are atâtea impulsuri pozitive ca să producă lapte și după aceea intrăm într-un cerc vicios. Încetul cu încetul se va produce o cantitate mai mică de lapte matern. Sunt metode, punem copilul la ambii sâni, la fiecare alimentare, pentru ca acest impuls pozitiv către organismul matern să fie mult mai des și chiar dacă este o necesitate de a completa, vom completa prin metode care să nu deranjeze suptul copilului. Încercăm să dăm cu o seringă, o mică completare, dar niciodată nu vom da înainte de alăptare”.

De asemenea, atașarea la sân poate fi îngreunată din cauza prezenței unui fren lingual, ceea ce în general nu se observă în primele zile după naștere, însă este o problemă ce poate fi rezolvată cu ajutorul frenotomiei linguale, o intervenție medicală nedureroasă, cu sângerare minoră. Mult mai rar poate să apară și hipotonia musculară, care să împiedice bebelușul să se atașeze la sân.

”Este caracterizată prin scăderea tonusului muscular, bebeluşul fiind mult mai moale, mai relaxat decât în mod normal. Bebelușii par mai moi când sunt ținuți în brațe, au dificultate de a menține capul, gâtul și intervin și probleme în alimentație în acest sens. Acești copii pot să prezinte dificultăți de supt, reflexul de supt poate să fie mult mai slab și, în general, mamele observă mai târziu că ceva nu funcționează sau mai sunt și alte semne pe care le- am putea observa în contextul unui bebeluș hipoton, cum ar fi dificultatea de a se rostogoli. Plânsul poate să fie mai redus comparativ cu al altor bebeluși. De aceea, dacă mamele observă aceste semne, ar fi bine și indicat să fie investigați acești copii cât mai repede, fiindcă tratamentul necesită o abordare multidisciplinară, iar intervenția timpurie este esențială pentru optimizarea rezultatelor”, a mai spus moașa șefă a sălii de naștere de la Maternitatea din cadrul SCJU Târgu Mureș.

”Atelierul moașei”, eveniment cu continuitate

Pentru a oferi gravidelor acces la informațiile de care au nevoie, moașele din cadrul compartimentului sălii de naștere a SCJU Târgu Mureș au organizat, în data de 7 mai, workshop-ul ”Atelierul moașei”, un eveniment prin care s-a celebrat și Ziua Internațională a Moașelor, care se sărbătorește pe data de 5 mai, cât și Ziua Internațională a Asistenților medicali, care se sărbătorește pe data de 12 mai.

”Am vrut să venim în sprijinul gravidelor, dar și a personalului care asigură îngrijiri materno-fetale. Este al doilea eveniment de acest gen organizat de către noi, moașele. Primul eveniment s-a desfășurat în 2023, atunci ne-am adresat doar gravidelor, iar anul acesta am vrut să implicăm și personalul care se ocupă de îngrijirea materno-fetală. Și astfel am inițiat invitații către maternitățile din județ, am invitat asistente medicale, moașe care lucrează în secțiile de obstetrică- ginecologie și neonatologie. (…) Ne-am gândit să aibă continuitate proiectul nostru, atelierul moașei, dedicat sănătății mamei și nou-născutului, deoarece ne dă posibilitatea creării unui spațiu de dialog deschis între cei care asigurăm îngrijirii materno-fetale și gravide, în care să reflectăm împreună asupra nevoilor pe care le avem în acest domeniu, în comunitatea noastră, și, sigur, să găsim împreună soluții eficiente”, a precizat moașa Teodora Toncu.

Arina TOTH

Ioana TURC